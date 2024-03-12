小磨坊紅辣椒粉檢出農藥克美素 業者下架回收將複驗

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台北市衛生局驗出小磨坊的「紅辣椒粉」有農藥克美素殘餘，違反不得檢出的規定，小磨坊發布聲明指出，在收到衛生局正式公文後申請複驗，在未確認安全之前，將進行下架回收。

台北市衛生局公布市售辣椒粉抽驗結果，23件中有6件不合格，占26%；其中除了驗出蘇丹紅產品以外，小磨坊的紅辣椒粉檢出殘留農藥克美素，不符「農藥殘留容許量標準」，已下架並移請轄管的台中市處辦。

對於台北市衛生局的抽驗結果，小磨坊下午發布聲明指出，這次抽驗的商品，原料入廠前都進行411項農藥檢驗，且報告合格才入廠進行製造。

小磨坊說明，克美素屬非常態411項農藥檢驗範圍，小磨坊依食安風險監測2022年12月自主檢驗克美素結果為合格。2023年8月邊境查驗克美素農藥風險升高，2023年10月起納入逐批檢驗項目，迄今共4批檢驗合格（報告編號：ABA23A00828、ABA23C00176、ABA23C00175、ABA24200473）。

對於這次抽驗結果，小磨坊強調，公司秉持負責態度，將依食安法第39條規定在收到衛生局正式公文後申請複驗。至於在未確認安全之前，將負起責任進行下架回收，並由專人協助退換貨事宜。

台中市政府食品藥物安全處表示，小磨坊產品檢驗出不得使用於辣椒的農藥克美素，涉違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，業者依法可向原檢驗單位申請複驗。

食安處指出，已於今天發函小磨坊陳述意見，相關案內產品為自行從中國輸入進口，製成成品後主要由家樂福銷售，無其他通路，將向台北市政府衛生局申請複驗，期間將先下架停售，相關數量待進一步統計中。

食安處說明，克美素（Chlormequat）又稱矮壯素，是一種植物的生長調節劑類型的農藥，在「農藥殘留容許量標準」中，僅允許菊花、大麥、小麥（含黑小麥）、油菜籽、棉籽及黑麥等使用，並訂有殘留容許量，其雖在動物試驗中是屬低毒性，但仍有影響生長發育的風險。（編輯：陳清芳）1130312