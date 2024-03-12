更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅
首頁 / 生活

小磨坊紅辣椒粉檢出農藥克美素 業者下架回收將複驗

2024/3/12 17:34（3/12 17:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
小磨坊的紅辣椒粉檢出殘留農藥。（圖取自台北市政府衛生局網頁health.gov.taipei）
小磨坊的紅辣椒粉檢出殘留農藥。（圖取自台北市政府衛生局網頁health.gov.taipei）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台北市衛生局驗出小磨坊的「紅辣椒粉」有農藥克美素殘餘，違反不得檢出的規定，小磨坊發布聲明指出，在收到衛生局正式公文後申請複驗，在未確認安全之前，將進行下架回收。

台北市衛生局公布市售辣椒粉抽驗結果，23件中有6件不合格，占26%；其中除了驗出蘇丹紅產品以外，小磨坊的紅辣椒粉檢出殘留農藥克美素，不符「農藥殘留容許量標準」，已下架並移請轄管的台中市處辦。

對於台北市衛生局的抽驗結果，小磨坊下午發布聲明指出，這次抽驗的商品，原料入廠前都進行411項農藥檢驗，且報告合格才入廠進行製造。

小磨坊說明，克美素屬非常態411項農藥檢驗範圍，小磨坊依食安風險監測2022年12月自主檢驗克美素結果為合格。2023年8月邊境查驗克美素農藥風險升高，2023年10月起納入逐批檢驗項目，迄今共4批檢驗合格（報告編號：ABA23A00828、ABA23C00176、ABA23C00175、ABA24200473）。

對於這次抽驗結果，小磨坊強調，公司秉持負責態度，將依食安法第39條規定在收到衛生局正式公文後申請複驗。至於在未確認安全之前，將負起責任進行下架回收，並由專人協助退換貨事宜。

台中市政府食品藥物安全處表示，小磨坊產品檢驗出不得使用於辣椒的農藥克美素，涉違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，業者依法可向原檢驗單位申請複驗。

食安處指出，已於今天發函小磨坊陳述意見，相關案內產品為自行從中國輸入進口，製成成品後主要由家樂福銷售，無其他通路，將向台北市政府衛生局申請複驗，期間將先下架停售，相關數量待進一步統計中。

食安處說明，克美素（Chlormequat）又稱矮壯素，是一種植物的生長調節劑類型的農藥，在「農藥殘留容許量標準」中，僅允許菊花、大麥、小麥（含黑小麥）、油菜籽、棉籽及黑麥等使用，並訂有殘留容許量，其雖在動物試驗中是屬低毒性，但仍有影響生長發育的風險。（編輯：陳清芳）1130312

延伸閱讀
蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？使用津棧蘇丹紅辣椒粉製沙茶醬 金福華食品致歉中市追查問題調味料40家下游 全數下架停售蘇丹紅案跨部會追查 發現業者涉刑責應立即通報下架、檢從重求刑蘇丹紅風波 政院提源頭阻絕與市場稽查7措施補漏洞
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.195