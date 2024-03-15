汽柴油下週估漲2角、1角 95無鉛每公升31.2元

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（中央社記者劉千綾台北15日電）美國通膨數據過熱，降息期程恐有變數，本週國際油價微幅下跌。中油持續啟動油價平穩機制，預估18日凌晨零時起，汽油、柴油每公升預估分別調漲新台幣0.2、0.1元，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格估達31.2元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.7元，95無鉛汽油每公升31.2元，98無鉛汽油每公升33.2元，超級柴油每公升為27.2元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月14日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.24美元，較上週83.37美元下跌0.13美元；新台幣兌美元匯率為31.446元，較上週31.529元升值0.083元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.8元，柴油每公升調漲3.0元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估18日凌晨零時起，汽油每公升預估調漲0.2元，柴油每公升調漲0.1元。（編輯：張均懋）1130315