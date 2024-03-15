防範農場引進移工脅迫不法 農業部提高訪查頻率

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農業部今天表示，針對雲林情侶強求應徵養雞農女移工賣淫事件，已立即訪視現場查明實況，為防止不法情事再發生，即刻起提高農場現地訪查頻率，並與勞動部合作強化管理。

雲林縣警局日前獲報西螺1家養生館負責人與越南籍女友涉以養雞場員工等名義合法掩飾非法，引進外籍移工卻逼迫從事性交易，雲檢以人口販運防制法等罪嫌將2人起訴。

農業部發布新聞指出，將加強輔導農場雇主及辦理外展農務的農民團體了解勞動法令，即日起並提高農場的現地訪查頻率，持續與勞動部合作，加強農業移工管理及實地查核，若發現不法情事將嚴懲。

農業部重申，農業部對外籍移工雇主資格及外展服務計畫書審查，都有明確法源依據及審查機制，後續並有訪查與輔導措施，絕不容許假借僱用外籍移工名義從事不法行為。

針對農業缺工，政府開放引進外國人從事農業工作，農業部說明，由農業部審查核可雇主資格，其中畜牧工作須具備畜牧場登記證或畜禽飼養登記證，並填具申請書向勞動部送件申請引進聘僱。

外展農務工作方面，則由農民團體提出外展農務服務計畫書，詳細規劃派工作物及工作內容等資訊，經農業部審查核可後，始得依計畫書內容向勞動部申請外籍移工引進，協助農務。（編輯：謝雅竹）1130315