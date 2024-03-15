早安世界》全民瘋搶00940元大高息ETF 楊金龍示警小心「羊群效應」
全民瘋搶00940元大高息ETF 楊金龍示警小心「羊群效應」
3月以來，國內多檔ETF接力募集，檔檔規模創新高，其中，元大台灣價值高息（00940）ETF更掀起搶購熱潮、進單暴量。元大證券提醒投資人，14日送件的開戶申請，將無法保證能在ETF募集申購截止日前完成開戶。中央銀行總裁楊金龍指出，現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒民眾投資還是有風險。中央社也特別整理出大家最好奇、最關心的6大關鍵問題，一探台灣人為何瘋狂搶進ETF。（看完整報導）
中國漁船金門外海翻覆 2死2失蹤2獲救
中國籍漁船「閩龍漁61222」14日清晨在金門海域翻覆，船上6名漳州漁民落海。兩岸聯合搜救，中方已救起4人，其中2人不幸罹難，另有2人失蹤，持續搜尋中。陸軍金門防衛指揮部指出，防衛部獲報立即要求東碇島駐軍協力環島搜救，有關臉書粉專指出「島上士兵拒共軍登陸搜索」為誤傳，金防部未直接接獲陸方任何要求。（看完整報導）
蔡總統會柯文哲談政黨溝通平台等4議題 也盼與朱立倫會面
總統蔡英文14日與民眾黨主席柯文哲在總統府會談，蔡總統希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大共識。柯文哲表示，只要是對國家有利、人民有益的事，他努力以赴。蔡總統也期盼能與國民黨主席朱立倫擇定合適時間，進行會面交流；國民黨發言人楊智伃對此表示，將持續討論適當互動機會。（看完整報導）
保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法一次看
1歲多男童疑遭保母凌虐致死引發譁然，行政院長陳建仁14日對家屬與失去的生命表達歉意，並強調中央、地方將共同檢討精進社會安全網，不能再有下一個事件發生。至於虐童案案發經過為何？兒盟社工被上銬移送為何引發爭議？聽見孩童哭叫懷疑周遭有家暴、虐童怎麼辦？中央社整理相關資訊帶讀者了解。（看完整報導）
王光祿持槍狩獵案非常上訴成功 最高法院改判無罪確定
原住民王光祿因持槍狩獵獲總統特赦，但除刑不除罪，最高檢察署二度為其提起非常上訴。最高法院認為，王光祿的行為不適用槍砲條例、野保法的刑罰規定，14日改判無罪確定。最高法院認為，王光祿持有自製獵槍應屬「他製己用」的情形，且王光祿於原住民地區狩獵目的是供家人食用等非營利目的，雖未事先取得許可，仍不適用槍砲彈藥刀械管制條例的刑罰規定。（看完整報導）
陳柏諺涉殺馬來西亞籍女大生二審哭求輕判 檢求死刑
陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一審判決無期徒刑。二審14日首開庭，陳柏諺表示，他認罪殺了人，對於之前一審抗辯主張，無殺人犯意部分，無論是加工自殺或曾說是要與女方謀為同死等辯詞，均不再主張，請求給個改過自新機會，從輕量刑。檢察官及家屬律師建請判處死刑。（看完整報導）
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一篇看懂
鑒於北京當局能夠利用TikTok獲取美國人個資，或推送假訊息，美國國會議員和白宮無不對中國持有這個App帶來的國安風險表示擔憂。美國聯邦眾議院13日通過一項法案，意在迫使TikTok中國母公司「字節跳動」出售TikTok，然而這項立法在參議院仍將面臨重重挑戰。（看完整報導）
香港言論空間續緊縮 美國自由亞洲電台3月底撤離
港媒報導，美國自由亞洲電台3月底將撤出所有在香港的員工，辦公室預計4月中以前關閉。部分員工將調往台北或華盛頓，另一部分員工將遭資遣。根據公開資訊，自「香港國安法」實施以來，陸續有外國媒體將香港分社轉移至亞洲其他城市，另有部分香港媒體停止運作。（看完整報導）
出境前預購免稅品 財政部：最快5月中開放線上結帳
鑑於近年網購盛行，財政部14日表示，免稅商店市區預售中心將開放網路銷售結帳服務，最快5月中旬上路。有出國規劃的民眾未來可線上先預購商品，並提供護照與登機證相關資訊，不用再到預售中心結帳。關務署官員強調，新措施實施後，對免稅貨物管控力道會一樣嚴謹。（看完整報導）
65歲以上長者可打第2劑XBB疫苗 最快4月開打
根據美國疾病管制暨預防中心最新建議，65歲以上長者可追加接種第2劑XBB疫苗。衛福部疾管署發言人羅一鈞14日表示，考量疫情持續，且國外實證研究顯示，接種完第1劑疫苗後3到5個月，免疫力就會開始衰退，決議針對重症死亡高風險族群，建議再增加接種1劑XBB疫苗，需與前1劑間隔至少12週。（看完整報導）
開箱老照片》見證華僑興學 金門斥資整修睿友學校
位於金門金沙鎮碧山村的睿友學校建於1936年，是由從碧山村到南洋經商發跡的陳睿友設立，供家鄉子弟免費就讀。1958年安瀾國小建校後，睿友學校校舍一度用為村辦公處，後因年久失修而荒廢，2006年公告為縣定古蹟。2012年完成修復，現為藝文展覽空間。（看完整報導）
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- 早安世界》全民瘋搶00940元大高息ETF 楊金龍示警小心「羊群效應」2024/03/15 07:44
- 2024/03/14 07:11
- 2024/03/13 07:10
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