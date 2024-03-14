更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統會柯文哲談政黨溝通平台等4議題 也盼與朱立倫會面
首頁 / 產經

出境前預購免稅品 財政部：最快5月中開放線上結帳

2024/3/14 17:12（3/14 17:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財政部14日表示，免稅商店市區預售中心將開放網路銷售結帳服務。圖為民眾登機前前往桃園國際機場第二航廈南北擴建區商店參觀選購。（中央社檔案照片）
財政部14日表示，免稅商店市區預售中心將開放網路銷售結帳服務。圖為民眾登機前前往桃園國際機場第二航廈南北擴建區商店參觀選購。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北14日電）鑑於近年網購盛行，財政部今天表示，免稅商店市區預售中心將開放網路銷售結帳服務，有出國規劃的民眾未來可在線上先預購商品，並提供護照與登機證相關資訊，免親赴預售中心結帳，新制最快5月中旬上路。

財政部關務署今天預告修正「免稅商店設置管理辦法部分條文修正草案」，新增免稅商店的市區預售中心，可提供網路銷售結帳服務，官員表示，主要考量是隨科技日新月異及網路普及化，民眾消費模式已從傳統實體店面，逐步轉變為網路購物型態。

財政部關務署官員進一步說明，現在民眾若想在出境前「預購」免稅商品，比如香水、精品等，就算在免稅店購物網看中了商品、加入購物車，也要到免稅商店市區預售中心，出示護照、登機證或登船證等，才能結帳付款，並在出境時於機場或港口領貨。

新制上路後，關務署官員指出，民眾將可在線上預購結帳、上傳護照與登機證相關資訊，無須再到免稅店市區預售中心現場結帳。

關務署官員表示，草案將預告60天，若期間外界無意見，新制將在對外公告後正式實施，最快時點落在5月中旬；官員也強調，新措施實施後，對免稅貨物管控力道會一樣嚴謹。（編輯：蘇志宗）1130514

#出國
#網購
#機場
延伸閱讀
入境免稅額擬調高至3.5萬元 最快上半年實施日本免稅制度擬改先付後退 估2025年度後上路出國快速通關失敗 領務局：護照照片別修太多以免機器無法比對桃園機場跑道歲修檢討 未掌握疫後航班新高等釀塞機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206