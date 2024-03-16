報關、保險人員及地政士等考試 調整為6/8起舉行

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（中央社記者郭建伸台北16日電）考試院曾於年初公告民國113年專技大地工程技師分階段考試、地政士、報關人員、保險人員等考試，於6月1日、2日舉辦。不過考選部今天表示，為避免影響應屆畢業生考試權益，調整考試日期為6月8日至9日。

考選部今天透過新聞稿表示，定於今年6月8日至9日在台北、台中及高雄，舉行113年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，並已於2月27日至3月7日受理報名。

考選部指出，經初步形式審查，扣除在網路登錄報名但未繳費、已繳費未寄交報名表件的少數申請案件後，共計報名人數1萬5057人，較去年1萬4079人略為增加，其中以高中職畢業即可報名的地政士、消防設備士，人數增加尤其明顯，分別由7100、2690人，增加至7639、3325人。

考選部表示，考試計畫經提報今年1月4日考試院第13屆第169次會議決議通過，合計設13類科，原定6月1日至2日在台北、台中及高雄3考區同時舉行，因專門職業及技術人員考試法施行細則於108年9月20日修正發布，第5條第1項規定：「各種考試應考資格，除考試規則另有規定外，以各考試舉行前一日為認定基準。」

但考選部指出，為避免國內大專院校及高中職應屆畢業學生，無法於5月底前取得畢業證書，影響應考試權益，依國家考試偶發事件處理辦法第17條規定，經考試典試委員長會同考選部決定，調整考試舉行日期為6月8日至9日，但原訂預定放榜日期7月31日維持不變。

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考選部指出，依專門職業及技術人員考試法第5條第1項規定：「考試類科、地點、日期等，由考選部於考試兩個月前公告之。」於1月23日公告本考試的考試日期為6月8日至9日，並於2月27日至3月7日受理報名。

此外，考選部全球資訊網刊載的考試期日計畫表、考試應考須知，均配合明訂考試日期為6月8日至9日，並再次提醒應考人注意，依報名時應考須知所定考試日期應試。（編輯：林興盟）1130316