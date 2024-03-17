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西半部擴散條件差 彰化嘉義局部空氣品質亮紅燈

2024/3/17 10:48（3/17 11:01 更新）
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環境部表示，17日西半部擴散條件差，截至上午10時，彰化、嘉義局部空氣品質達紅色警示等級（圖取自空氣品質監測網airtw.moenv.gov.tw/）
環境部表示，17日西半部擴散條件差，截至上午10時，彰化、嘉義局部空氣品質達紅色警示等級（圖取自空氣品質監測網airtw.moenv.gov.tw/）
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（中央社記者張雄風台北17日電）環境部表示，今天西半部擴散條件差，截至上午10時，彰化、嘉義局部空氣品質達紅色警示等級；中南部、金門、新北共15測站空氣品質亮橘燈，主要污染物為PM2.5。

環境部表示，今天白天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件仍差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，晚間鋒面通過及大陸冷氣團南下，迎風面擴散條件稍轉好；清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時，彰化二林、大城及嘉義朴子空氣品質達「紅色警示」等級；另外，有15測站達「橘色提醒」等級，包含新北三重菜寮、板橋，其他大多在雲林以南及金門地區；主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部指出，預估今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；竹苗及馬祖、澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」等級，中南部局零星地區短時間可能達紅色警示等級。

環境部說明，今晚至18日鋒面通過及大陸冷氣團南下、19日華南雲雨區東移及大陸冷氣團影響、20日至21日清晨大陸冷氣團影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉佳，下風處污染物稍易累積，但東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化；21日白天至22日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積。（編輯：陳仁華）1130317

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

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