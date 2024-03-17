麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）麝香貓出沒玉山塔塔加海拔2800公尺麟趾山區，創首次發現及活動最高海拔紀錄；玉管處今天表示，不確定這隻麝香貓是否僅為短暫過客，目前無規劃研究專案，但今年有其他研究將在塔塔加等地架百台自動相機。

玉山國家公園管理處透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，麝香貓為台灣特有亞種，在台灣本島呈不連續分布，如新北、台北（東北角區域）、苗栗少數分布、大阿里山區、屏東雙流等地，目前所知活動海拔幾乎都在2000公尺以下，已知約1658筆紀錄，只有2筆超過海拔2000公尺，發現點在台東山區海拔約2300公尺。

玉山國家公園管理處表示，國家公園區域以陽明山國家公園較常見，雪霸、太魯閣、墾丁僅零星分布，在玉山國家公園從民國77年到102年僅東部、南部園區有16筆紀錄，就算是資深巡山員或在園區長年走動的研究人員也從未在塔塔加見過、甚至聽過麝香貓活動紀錄。

玉管處指出，去年10月有機會與台北市立動物園張廖年鴻博士合作，收集玉山塔塔加地區黃喉貂排遺進行研究，意外採集到麝香貓排遺，因海拔、分布區域差距過大，研究人員抱著可能樣本有誤或污染等因素。

玉管處指出，國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授翁國精近期在塔塔加地區進行水鹿研究案，自動相機拍到這1隻麝香貓在玉山塔塔加地區、海拔約2800公尺麟趾山區活動影像，確認有麝香貓駐足、流連，且從去年底到今年初，至少有2至3個月活動紀錄。

玉管處表示，野生動物遊蕩個體活動範圍很大，這隻出沒塔塔加的麝香貓可能是遊蕩個體，不見得會長住下來，但海拔差異的確有特殊意義，是麝香貓族群正在復育呢，或在擴展中呢；若氣候變遷也是選項之一，那台灣野生動物活動拼圖可能正在變化，塔塔加的麝香貓是未來的長住客或短暫過客，暫時還沒有答案。（編輯：陳仁華）1130317