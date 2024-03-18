四技申請入學7933個名額 每人至多填6志願

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（中央社記者許秩維台北18日電）113學年四技申請入學共60校參與招生，提供7933個名額，即日起開放高中生報名，每人最多可申請6個志願，考生通過第1階段篩選後，仍須參加各校複試。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生共60校、587個系（組）、學程參與招生，提供7933個名額，比112學年略增，歡迎高中生踴躍報名；申請生除符合簡章規定申請資格，還必須取得113學年學測成績，方可報考。

四技申請入學一律採取網路報名，應屆高中畢業生由就讀學校辦理集體報名，報名時間為即日起至3月21日下午5時截止；非應屆高中畢業生於即日起至3月22日下午5時期間透過網路個別報名。

技專校院招生委員會聯合會提到，每名考生至多可申請6個志願校系（組）、學程，每申請1個校系（組）、學程報名費為新台幣100元，低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60%。

113學年四技申請入學將於3月28日上午10時公布第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須於5月16日至28日期間參加各科技校院舉辦的複試。（編輯：方沛清）1130318