吸引人才赴台留學就業 產業專班教育展印尼登場

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（中央社台北19日電）為推動國際學生赴台留學及招募人才，教育部委託正修科大等校在印尼成立海外基地。今天在雅加達舉辦「國際產業人才教育專班教育展」，技職司司長楊玉惠率領18所大專校院參展，吸引逾47所印尼的理工大學參與。

駐印尼代表處指出，本次教育展主要目的是要推台灣國際產業人才專班計畫，與印尼合力培育優秀人才。

目前海外基地業與印尼34所學校簽署協議，所有簽約學校都共襄盛舉，今天更同時與新增的3所印尼學校簽約，共同推動計畫的印尼學校總數達到了37所。

駐印尼代表陳忠致詞時表示，國際產業人才教育專班計畫積極協助印尼學生研習科學、科技、工程、數學、金融及半導體領域專業知識與職場所需技能，由台灣政府、企業及大學共同合作協助提供印尼學生在台灣就學、實習及就業的機會。

他說：「藉由25所台灣大學及112家台灣企業的積極努力，今年教育部共核准48個專班，期盼本次教育展能促使台灣與印尼的教育合作與交流關係更為緊密。」

另外，印尼文教科研部也派代表出席今天的活動。駐印尼代表處指出，在台灣與印尼雙方共同推動下，台灣和印尼在教育上的合作勢必將更向前邁進一大步。

駐印尼代表處表示，為配合政府5年投入52億在各國設置10座國際人才循環基地，落實推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，擴大招募人才，教育部去年委託正修科技大學、朝陽科技大學與醒吾科技大學在印尼成立海外基地，並分別於雅加達、泗水及邦加設置三個據點。

今天舉辦的「台灣國際產業人才教育專班教育展」，是海外基地首次在印尼舉辦的教育展活動，21日預計在泗水舉行另一場教育展。（編輯：高照芬）1130319