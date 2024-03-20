上班族黑咖啡當水喝 胸口刺痛檢出嚴重十二指腸潰瘍

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中40多歲林姓上班族把黑咖啡當水喝，每天最多喝1000cc咖啡，日前突覺胸悶、心臟刺痛，就醫發現有嚴重十二指腸潰瘍及胃發炎，藥物治療及飲食控制後，恢復正常。

根據李綜合醫院今天發布的新聞稿，駐診的台中榮總肝膽胃腸科主治醫師彭彥鈞表示，患者自述，心臟部位會不定期有刺痛感、胸口悶痛，進行心臟檢查無異狀，患者曾罹患食道逆流，同時表示下腹部偶有痛感，因此安排檢查。

彭彥鈞指出，檢查發現患者有嚴重十二指腸潰瘍，腸壁至少有多處受到侵蝕，胃部也有輕微發炎與潰瘍，先給予用藥治療，經2個多月治療與後續追蹤，症狀已明顯改善。

彭彥鈞說，有些患者胃食道逆流會伴隨胸痛，病徵與心絞痛症狀類似，心臟造成的胸痛必須先做心臟科評估，是否須心導管緊急治療，若經內視鏡診斷後胃食道逆流則給予藥物、改善飲食與生活形態即可。

林姓上班族表示，每天上班，到公司一早先喝黑咖啡提神，喝完就再續杯，幾乎把咖啡當開水喝，工作一忙就不自覺喝黑咖啡紓壓，有時一天喝上1000cc，偶爾搭配吃甜食，長時間下來，胃食道逆流症狀加重都不自知；經戒斷咖啡及調整飲食與生活模式，藥物治療，症狀逐漸改善。

彭彥鈞表示，患者可能工作壓力過大，情緒緊繃促使胃酸分泌，吃東西太快加上過量喝咖啡，形成壓力性潰瘍與胃食道逆流；因胃酸逆流刺激胸口的食道產生灼熱，不少人誤認心臟出問題，咖啡、茶含有較多咖啡因，會導致食道下端括約肌鬆弛，容易發生逆流，建議避免吃辣椒等刺激性食物，才能紓緩病症。（編輯：陳仁華）1130320