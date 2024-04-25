巴西專家：咖啡適量飲用 利大於弊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）咖啡是許多人日常生活的一部分，咖啡因是興奮劑，能暫時驅走睡意、恢復精力。營養學家說，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，且應避免在下午2時之後喝咖啡。

巴西營養學家卡蒙（Ramiele Calmon）說，咖啡因可通過直接作用於中樞神經系統來刺激大腦活動，阻斷身體分泌的神經傳導物質「腺苷」的作用，達到提神效果。此外，咖啡因也可幫助釋放如腎上腺素和多巴胺等其他刺激性神經傳導物質。

研究女性健康的巴西營養師柯斯塔（Vanessa Costa）表示，咖啡因的好處除了對抗身體疲勞外，還能提高精神警覺性，激發對周圍環境的注意力和反應能力。

根據國際運動營養學會（ISSN）的研究，除了刺激大腦活動外，咖啡還能促進新陳代謝，成為運動前的良好能量來源，提高身體表現，增加肌肉耐力、運動速度和肌肉力量，並提供更大的有氧耐力。

咖啡因的另一個好處是它的產熱作用，加速新陳代謝及幫助燃燒脂肪，有助減肥。2019年發表在英國科學雜誌「科學報告」（Scientific Reports）上的一項研究顯示，喝一杯黑咖啡可以幫助減肥。

美國國家科學院學報（PNAS）發表的一篇研究表示，咖啡因可以提高推理能力和做出決策的準確性，對抗與年齡增長相關的認知能力下降。

根據研究，適量的咖啡因對大腦有好處，但每天攝取量不應超過400毫克。巴西人每人每年平均喝1200杯容量50至80毫升的咖啡，消費量雖低於美國人，仍然很可觀。

調查指出，每杯50至80毫升的咖啡約含80至200毫克咖啡因，阿拉比卡（arabica）豆種咖啡因含量較低，可讓身體處於興奮狀態3小時；羅布斯塔（robusta）豆種咖啡因含量較高，則可讓身體處於興奮狀態5小時。

卡蒙說，儘管咖啡因有好處，但飲用咖啡過量可能產生副作用，增加焦慮和緊張感，釋放腎上腺素導致暴飲暴食，破壞睡眠品質。

此外，對咖啡因敏感或新陳代謝低下的人，咖啡除了會提高心率、增加血壓及引起手抖外，還會引起頭痛、胃灼熱、腹部不適和噁心，甚至呼吸困難、癲癇等情況。

卡蒙說，咖啡本就該適量飲用，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，且應避免在下午2點之後喝咖啡，以防止咖啡因擾亂夜間睡眠。（編輯：郭中翰）1130425