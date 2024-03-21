市區也可親近森林文化 林業署OKM山物所22日開張

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）費時8年，林業署修復並活化日治時期台灣總督府山林課木造宿舍群，今天宣布22日「OKM 山物所」開張，植栽瀕危植物、集結逾2000組產品，引領民眾親近森林生態及林業文化。

農業部林業及自然保育署舉辦「城市中的山林入口．打造『0KM 山物所』」記者會，林業署長林華慶表示，勤美集團依據促參法取得營運權，所規劃的「0KM 山物所」位在台北市區康青龍街區，22日正式開幕，扮演引領民眾親近台灣森林生態與林業文化的入口網。

林華慶說，「0KM 山物所」除規劃風土小食、山林選品、POP UP及山食堂等特色營業區，為呼應台灣森林價值，空間上計有4大景觀綠地，透過與農業部林業試驗所、林業署新竹分署合作，栽植及復育台灣特有種與瀕危植物，包含新竹油菊、大胡枝子、台灣野茉莉等，在建築風華再現的同時，呈現台灣不同海拔的植生風貌。

勤美集團說明，「0KM 山物所」集結140組品牌、超過2000組相關商品，包含人氣品牌的COFFEE LAW、綠帶純植物烘焙等，為「0KM 山物所」帶來獨家山系飲品、糕點及相關商品，3月起也規劃超過30場「山之所像」系列課程，探索台灣山林，多重角色可望成為國際旅遊新亮點。

「0KM 山物所」營業時間從週一到週日每天上午11時到晚上8時，地址為台北市大安區金山南路二段203巷21號。

在此之前，「總督府山林課宿舍群」首批修復完成的「保育小站」， 開館至今已展出近10場林業發展及自然保育相關主題展示。

112年9月開幕的北台灣第1間國產材產品體驗館「从森」，則匯集多家國產材廠商建材、家具及文創商品，營造充滿國產材氛圍的體驗空間。

林業署補充，經過調查研究，在民國105年起籌募經費，終於在112完成「總督府山林課宿舍群」全區修復，共投入新台幣1.8億元，保存了台北市中心最具規模的日式宿舍建築群，留下台灣林業開發史的歷史見證。（編輯：管中維）1130321