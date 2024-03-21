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花蓮晚間規模5.3地震 氣象署：未來3天防餘震

2024/3/21 20:08（3/21 20:26 更新）
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花蓮縣21日晚間6時49分發生規模5.3地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
花蓮縣21日晚間6時49分發生規模5.3地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北21日電）花蓮今天晚間發生規模5.3地震，最大震度4級。地震測報中心說明，由於地震深度不深，雙北地區高樓較多加上盆地效應感受較搖晃，南部則較無感；預估未來3天可能有規模4.5至5的餘震。

根據中央氣象署最新資訊，今晚6時49分發生芮氏規模5.3地震，地震深度20.2公里，震央位於花蓮縣政府西北方13.2公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮、南投、台中及宜蘭4級，新北市最大震度2級，台北市則為1級。

地震發生後，中央氣象署對花蓮縣發布災防告警訊息（國家級警報）。

氣象署地震測報中心科長陳達毅在地震記者會中表示，地震成因是花蓮外海菲律賓海板塊往歐亞板塊隱沒，而雙北地區因為高樓較多，加上盆地效應，因此感受特別搖晃；但地震深度只有20公里，因此傳遞範圍短，南台灣並沒有太大感受。

陳達毅說，根據統計，此震央附近今年迄今規模5以上的地震共有8起，另外這個地區也有許多小型的地震；預估接下來的3天會有規模4.5至5的餘震。（編輯：謝雅竹）1130321

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