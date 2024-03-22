郵政金融卡巴黎奧運吉祥物當主角 788郵局可申辦

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中華郵政公司與Visa為迎接體育盛事，去年先推出卡面採用「2024年巴黎奧運」吉祥物「弗里吉Phryges」的郵政數位Visa金融卡，即日起再推出實體卡，民眾可至788間郵局申辦。

中華郵政今天發布新聞稿，「2024年巴黎奧運」7月下旬將登場，中華郵政與Visa為迎接體育盛事，繼112年7月推出郵政數位Visa金融卡-2024年巴黎奧運主題卡面，即日起再限量推出全台首張採用Visa 2024年巴黎奧運主題卡面的郵政Visa金融卡實體卡。

中華郵政說，Visa 2024年巴黎奧運主題的金融卡卡面由奧運可愛吉祥物「弗里吉Phryges」擔任主角，以法國國旗藍、白、紅3個活潑亮眼的配色組合而成，卡面可愛吸睛的設計，讓人一眼就被深深吸引。

配合Visa 2024年巴黎奧運主題卡面發行，即日起至8月31日，中華郵政公司舉辦郵政Visa金融卡「好康龍厚禮 送你遊巴黎」活動，包含「卡友滿額」及「新卡首刷」等多重好康，最大獎為「法國巴黎雙人來回機票及機場來回接送」。（編輯：管中維）1130322