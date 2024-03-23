全台溫暖中南部上看32度 26日北台灣再轉涼

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署預報，今天全台都是晴朗溫暖好天氣，中南部高溫上看攝氏32度，26日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再轉涼。

氣象署說，今天各地晴朗穩定，比昨天更溫暖，花東及恆春半島水氣增多，有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有零星降雨機率，但範圍小、也較短暫。

氣象署預報白天高溫，北部及東半部27至29度，中南部可達30到32度，內陸及近山區會更高，感受溫暖偏熱，近中午時紫外線可能來到過量等級；氣象署觀測，清晨各地低溫約17到19度，日夜溫差大。

氣象署說，明天及25日天氣仍晴朗穩定，因吹西南風，各地白天高溫都可達30度左右，內陸、近山區會更高，雲量較少區域要注意紫外線偏強，低溫也明顯上升，各地可達20度以上。

氣象署預測，26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；迎風面的天氣變化較大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，27日北部及東北部天氣較涼，但水氣減少，28日東北季風減弱，氣溫回升。（編輯：郭諭儒）1130323