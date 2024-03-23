更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

香港基本法23條3/23生效 港人：不知道紅線在哪 看不到未來
兩岸

香港基本法23條3/23生效 港人：不知道紅線在哪 看不到未來

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄工廠爆炸6傷2命危 疑灌模作業控制系統異常
首頁 / 生活

臭氧濃度飆高 北部連3天空氣品質不佳

2024/3/23 10:58（3/23 11:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北部23日位於下風處，擴散條件稍差，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。（圖取自環境部空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
北部23日位於下風處，擴散條件稍差，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。（圖取自環境部空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北23日電）最新空氣品質監測網顯示，今天北部位於下風處，擴散條件稍差，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預報指出，北部連3天將受臭氧影響，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，根據10時的監測結果，宜蘭、花東地區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏區及馬祖為「普通」等級；中部地區為「橘色提醒」等級；金門為「紅色警示」等級。

預報指出，依監測資料及氣象署今天10時的氣象資料顯示，環境風場為東南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預估北部空地區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，其他地區為普通至良好等級。

環境部曾說明，臭氧濃度高時會影響人體肺功能，也會造成眼睛酸澀，雖然空氣中有氮氧化物可以破壞臭氧，但因近年來大量削減氮氧化物，所以導致臭氧被破壞速度降低、影響時間拉長；此外，臭氧濃度飆高、衍生性污染物也會比較多。

根據預報顯示，北部地區今天起連3天空氣品質都會受臭氧影響而達到「橘色提醒」，環境部提醒民眾外出留意空氣品質、做好防護。（編輯：李亨山）1130323

#雲嘉南
#金門
#氣象署
#環境部空氣品質監測網
延伸閱讀
全球百大空污城市99個在亞洲 影響世界數十億人全台溫暖中南部上看32度 26日北台灣再轉涼天氣回暖易反潮 彭啟明籲避免暖空氣進室內
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206