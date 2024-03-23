臭氧濃度飆高 北部連3天空氣品質不佳

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）最新空氣品質監測網顯示，今天北部位於下風處，擴散條件稍差，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預報指出，北部連3天將受臭氧影響，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，根據10時的監測結果，宜蘭、花東地區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏區及馬祖為「普通」等級；中部地區為「橘色提醒」等級；金門為「紅色警示」等級。

預報指出，依監測資料及氣象署今天10時的氣象資料顯示，環境風場為東南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預估北部空地區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，其他地區為普通至良好等級。

環境部曾說明，臭氧濃度高時會影響人體肺功能，也會造成眼睛酸澀，雖然空氣中有氮氧化物可以破壞臭氧，但因近年來大量削減氮氧化物，所以導致臭氧被破壞速度降低、影響時間拉長；此外，臭氧濃度飆高、衍生性污染物也會比較多。

根據預報顯示，北部地區今天起連3天空氣品質都會受臭氧影響而達到「橘色提醒」，環境部提醒民眾外出留意空氣品質、做好防護。（編輯：李亨山）1130323