更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》中國民運人士王丹首訪台

2024/3/28 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國民運人士王丹民國88年3月28日下午在台北台大校友會館舉行記者會回答媒體詢問時表示，對香港的前途表示擔憂悲觀。（中央社檔案照片）
中國民運人士王丹民國88年3月28日下午在台北台大校友會館舉行記者會回答媒體詢問時表示，對香港的前途表示擔憂悲觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1999年（民國88年）3月28日：中國大陸民運人士王丹應中華民國哈佛大學校友會邀請，抵台訪問一週，這是他首度訪台。

當時剛滿30歲、正在哈佛大學攻讀碩士學位的王丹3月27日晚間搭機抵台，28日在台北舉行記者會表示，台灣民主經驗可做為大陸借鏡，而台灣經驗對大陸的啟發，就在於中國人文化下也可以實現民主。他說，這次來就是要實地看看。

王丹此次來台，除拜會時任台北市長馬英九、僑委會委員長焦仁和，及在臺灣大學、東海大學等地發表演講以外，並號召六四天安門事件十週年紀念萬人簽名活動。

王丹離台前說，他在台灣的時間除了感到台灣的民主政治發展外，更體會到台灣社會的活力，這些風範都是值得大陸學習的地方。

王丹為六四天安門事件中的學生領袖之一，曾兩度遭中共拘留入獄，直到1998年4月19日，中共才以保外就醫的理由允許王丹赴美。

想看更多王丹的照片，立即到中央社影像空間。1130328

首度訪台的中國民運人士王丹民國88年3月29日參觀台北故宮博物院，他以4個多小時細細觀賞仰慕已久的古中華文物，尤其仔細端詳正在展覽中的四川三星堆文物，臨去前一再表示，有機會一定要再度造訪故宮。（中央社檔案照片）
首度訪台的中國民運人士王丹民國88年3月29日參觀台北故宮博物院，他以4個多小時細細觀賞仰慕已久的古中華文物，尤其仔細端詳正在展覽中的四川三星堆文物，臨去前一再表示，有機會一定要再度造訪故宮。（中央社檔案照片）
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.37