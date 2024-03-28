開箱老照片》中國民運人士王丹首訪台

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（中央社網站）1999年（民國88年）3月28日：中國大陸民運人士王丹應中華民國哈佛大學校友會邀請，抵台訪問一週，這是他首度訪台。

當時剛滿30歲、正在哈佛大學攻讀碩士學位的王丹3月27日晚間搭機抵台，28日在台北舉行記者會表示，台灣民主經驗可做為大陸借鏡，而台灣經驗對大陸的啟發，就在於中國人文化下也可以實現民主。他說，這次來就是要實地看看。

王丹此次來台，除拜會時任台北市長馬英九、僑委會委員長焦仁和，及在臺灣大學、東海大學等地發表演講以外，並號召六四天安門事件十週年紀念萬人簽名活動。

王丹離台前說，他在台灣的時間除了感到台灣的民主政治發展外，更體會到台灣社會的活力，這些風範都是值得大陸學習的地方。

王丹為六四天安門事件中的學生領袖之一，曾兩度遭中共拘留入獄，直到1998年4月19日，中共才以保外就醫的理由允許王丹赴美。

想看更多王丹的照片，立即到中央社影像空間。1130328