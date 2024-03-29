台鐵全新酒家菜便當 期間限定只賣7天

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（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵攜手新北投車站，4月起推出全新的酒家菜便當，菜色升級，還有新北投車站外型的餐盒，期間限定只賣7天，販售地點只有在新北投車站月台的「台鐵便當快閃店」。

新北投車站108週年，台鐵公司今天發布新聞稿表示，台鐵便當與新北投車站攜手合作，聯合開發推出全新的「酒家菜便當」，不僅便當菜色升級，更特別設計了新北投車站外型的餐盒。

台鐵說，新北投車站原為台鐵淡水線新北投支線的終點站，台鐵淡水線於1988年停駛後，樸質典雅的木造結構車站，現今保存在捷運新北投站旁，目前由台北市文化基金會營運管理。

台鐵指出，餐盒由台北市文化基金會設計，採用新北投木造車站的造型，紙餐盒外觀採進口素面燙膜加工，在燈光照射下煥發七彩光澤，還原車站銅瓦屋頂的特殊風采。

菜色方面，台鐵說，由台北餐旅分處（原台北鐵路餐廳）熱愛中式料理的大廚們親自設計，將新北投特色酒家菜宴席料理融入便當中。

主食為香氣撲鼻的「苦茶油櫻花蝦炒飯佐飛魚卵」，搭配幾乎和餐盒一樣長的超大尺寸「鹽烤海大蝦」。配菜還有「虎掌燴海參」、「三杯雞杏鮑菇」跟煙燻豆包炒芹菜魷魚」。

台鐵指出，酒家菜便當僅售7天，只有4月1日、4月4到7日、4月13到14日午餐時段限量發售，販售地點也只有在新北投車站月台「台鐵便當快閃店」，民眾可提前預購。（編輯：郭諭儒）1130329