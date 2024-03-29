更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台鐵全新酒家菜便當 期間限定只賣7天

2024/3/29 10:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵攜手新北投車站，4月起推出全新的酒家菜便當，菜色升級，還有新北投車站外型的餐盒，期間限定只賣7天，販售地點只有在新北投車站月台的「台鐵便當快閃店」。

新北投車站108週年，台鐵公司今天發布新聞稿表示，台鐵便當與新北投車站攜手合作，聯合開發推出全新的「酒家菜便當」，不僅便當菜色升級，更特別設計了新北投車站外型的餐盒。

台鐵說，新北投車站原為台鐵淡水線新北投支線的終點站，台鐵淡水線於1988年停駛後，樸質典雅的木造結構車站，現今保存在捷運新北投站旁，目前由台北市文化基金會營運管理。

台鐵指出，餐盒由台北市文化基金會設計，採用新北投木造車站的造型，紙餐盒外觀採進口素面燙膜加工，在燈光照射下煥發七彩光澤，還原車站銅瓦屋頂的特殊風采。

菜色方面，台鐵說，由台北餐旅分處（原台北鐵路餐廳）熱愛中式料理的大廚們親自設計，將新北投特色酒家菜宴席料理融入便當中。

主食為香氣撲鼻的「苦茶油櫻花蝦炒飯佐飛魚卵」，搭配幾乎和餐盒一樣長的超大尺寸「鹽烤海大蝦」。配菜還有「虎掌燴海參」、「三杯雞杏鮑菇」跟煙燻豆包炒芹菜魷魚」。

台鐵指出，酒家菜便當僅售7天，只有4月1日、4月4到7日、4月13到14日午餐時段限量發售，販售地點也只有在新北投車站月台「台鐵便當快閃店」，民眾可提前預購。（編輯：郭諭儒）1130329

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.241