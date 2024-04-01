新北4月提供XBB疫苗接種 開放網路預約

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（中央社記者高華謙新北1日電）新北市府說，COVID-19疫情仍有傳播風險，因此提供XBB疫苗接種，民眾可在4月1日至29日每週一至週五上午8時至晚間8時預約，並在4月1日至30日接種，門診前一天截止預約。

新北市政府衛生局今天發布新聞稿表示，依據疾管署監測資料，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要流行病毒株仍為JN.1，不可因過去曾感染過COVID-19、曾接種原始株或雙價疫苗而輕忽疫情威脅，且專家指出，感染COVID-19恐造成免疫系統受損，容易再感染其他病原且不易痊癒，打疫苗是最有效預防方法，呼籲民眾及早接種，以獲得保護力。

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衛生局說，為提升接種便利性，開放民眾至新北市疫苗系統預約；此外，新北市也提供多元化COVID-19疫苗接種服務，除29區衛生所及轄內62家COVID-19疫苗合約醫療院所提供免費接種服務外，也持續開設社區接種站，民眾可多加利用。

衛生局說明，感染COVID-19後可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重甚至可能致死；且研究顯示，現有XBB疫苗對於目前流行變異株都有保護力，且對COVID-19輕症預防效果佳，接種疫苗後約需2週才有保護力，民眾可及早接種，獲得保護力。（編輯：李錫璋）1130401