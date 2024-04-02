婦團：9成性暴力受害者不曾報警 籲社會支持陪伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）現代婦女基金會今天表示，9成的性暴力受害者不曾報警，呼籲社會支持陪伴；擔任宣傳大使的藝人大牙提到，尋求專業協助很重要，一個人悶著很容易胡思亂想，或者因為沒人幫忙而繼續受害。

現代婦女基金會自2017年起推動性暴力預防倡議，至今邁入第8年，並在今天舉辦記者會，宣布今年的倡議主題訂為「Stand By You 相信傾聽．陪伴前行」，並邀請藝人周宜霈（大牙）擔任「展心復原計畫年度倡議大使」。

現代婦女基金會執行長邱淑華表示，台灣metoo浪潮雖然晚了國際6年多，但仍然造成社會震撼，必須更正視女性遭受性暴力的普遍與嚴重性；加害者的持續威脅、知情者的默不作聲和社會輿論的冷嘲熱諷，都是性暴力受害者難以向外求助的原因。

大牙去年6月間透過臉書公開指控，多年前和時任老闆陳建州赴香港錄節目時，被其環抱性騷。

大牙今天在記者會中表示，當時會選擇公開說出來，是因為好朋友說出遭遇性騷擾的過程，之後被很多網友質疑嘲諷，她覺得朋友很勇敢，因此用自身發生過的事情聲援；也想提醒大家要小心這類事件，但如果真的遇到，想辦法讓自己安全。

大牙提到，在經歷這些事之後，陸續有許多網友分享遭遇，有些人沒有傾訴的對象，也無法把事情說出來，她們的困境部分跟自己很雷同；尋求專業協助很重要，不要一個人悶著，很容易胡思亂想，或者因為沒人幫忙而繼續受害。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩指出，根據調查，9成的性暴力受害者不曾報警，4成從未向任何人提及自己的受害經歷，被害者會需要時間來整理自己的經驗，這是非常常見的現象；她呼籲社會大眾給予空間、停止質疑，才能讓被害者敢對外求助。

吳姿瑩說，協助個案的經驗中發現，社會支持真的非常重要；成為受害者的陪伴者，如果有人提到這件事，能夠相信受害者，就是最好的陪伴。

現代婦女基金會今年以「Stand By You 相信傾聽．陪伴前行」作為訴求，發起校園及社群行動，希望大家一起響應在社群上傳播濾鏡、寫下鼓勵，讓在不同角落的受害者感受到大眾的支持和陪伴。（編輯：陳政偉）1130402