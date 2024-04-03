花蓮地震釀災 勞動部啟動天災臨工措施

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震導致災情，勞動部宣布啟動天災臨工措施，將投入新台幣1.26億元，預定提供2000個臨工機會，以協助災區民眾清理家園。

台灣東部海域上午發生地震，其中花蓮受創嚴重，市區北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜，多人受困待援。

勞動部今天發布新聞稿指出，為協助全台各地震災後續重建工作，即日起啟動天災臨工措施。

勞動部指出，這次臨工措施將投入1.26億元，預定提供2000個臨工機會，每人每月最高150小時上工時數，每小時183元，每月最高補助2萬7470元，臨工計畫實施期間原則以2個月為限，如有特殊情形，必要時可再延長。

另外，勞動部也補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約補助3600元。

勞動部表示，勞動力發展署所屬各分署將積極協助地方政府或非營利團體等用人單位提出家園重建計畫，提供臨工機會協助災後重建工作，後續也協請各鄉（鎮、市、區）公所提供受災戶名冊，聯繫受災戶提供服務訊息。

勞動部也提醒有意投入災區重建工作的受災待業勞工可以檢附國民身分證等、設籍或居住災區證明及無工作切結書，向勞動力發展署各分署及各直轄市政府所設就業服務據點辦理求職登記及接受推介，就業服務人員會儘速協助推介至適合的臨工計畫。（編輯：張雅淨）1130403