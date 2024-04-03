花蓮地震釀多處災情 民間團體展開緊急救援行動

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震導致多處災情，民間團體今天分別展開緊急救援，除啟動災民收容與關懷服務，也透過募款提供家戶修建補助、生活扶助金等，協助後續重建復原。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強；根據氣象署地震中心統計，截至下午5時30分，累計已發生154起餘震。

地震導致花蓮地區出現多處災情，基督教芥菜種會今天指出，已經緊急與花蓮縣政府合作啟動災民收容與關懷服務，也協助撤離倒塌大樓的災民，並提供急難救助金及生活物資。

芥菜種會說，透過全台各地服務團隊，了解社區認養童家庭與合作教會的安全狀況，並提供合作教會在芥菜種會花蓮習藝所緊急安置。

除了關懷既有的受助家庭，芥菜種會也擴大援助社區中的受災戶，進一步連結修繕團隊恢復家園安全，因應震災期間停課及清明連假，開放位在花蓮習藝所的「國中課後陪讀班」及「青春young基地」，由社工陪伴，提供有需要的兒少讀書和育樂的活動空間。

另外，台灣世界展望會指出，地震後除了立即啟動「HEA人道救援機制」，全台社工團隊也於第一時間了解服務家庭的災損狀況，並與地方政府及NGO夥伴合作，協助緊急應變及避難收容處所等工作。

展望會也說，根據災後6小時初步調查，目前服務家庭的受災情形以北花蓮狀況較嚴峻，初步預估受災戶超過180戶，受影響人次超過600人，影響範圍可能更大，後續積極追蹤聯繫。

展望會表示，已有工作人員於花蓮東大門協助相關單位開設「檢傷分類站」，以及在花蓮中華國小外設置等候快速帳，隨時啟動應變服務。

展望會協助三處收容安置所包括中華國小、崇德國小、中正體育館旁，繼續提供兒童關懷服務，亦持續調查案家災損情形與人身安全，以及配合政府開設避難收容處所的狀態，適時調配人力協助。（編輯：李亨山）1130403