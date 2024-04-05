國土署：花蓮地震全台18建物列紅單 台北有1件

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（中央社記者賴于榛台北5日電）受花蓮強震影響，內政部國土管理署今天說，目前有花蓮縣、台北市、新北市及基隆市民眾請求建物勘災，總數達430件，有18建物遭列紅單，其中花蓮17件、台北1件；同時，為改善軟腳蝦建物，政府已推動相關補助可申請諮詢。

國土署今天透過新聞稿表示，4月3日花蓮大地震發生至今，投入勘災專業技師超過339位，且支援人力持續增加中。

國土署說，依據各地建管單位所彙整民眾來電請求勘災的建築物，截至目前為止，花蓮縣、台北市、新北市及基隆市民眾請求勘災的案件數最多，總數達430件。經過專業人員現地仔細察看受損情形，已經確認為紅單的有18件，其中花蓮17件、台北1件；確認為黃單的有34件，包含花蓮14件、台北、新北市各10件；另外，無須張貼危險標誌件數194件。

由於近日仍餘震不斷，國土署說，請民眾避免靠近或進入公部門已封閉的路段或區域，以及已有落石掉落區域。此外，鄰近建物外觀已有明顯傾斜剝落龜裂的區域，應儘量行走騎樓內，可以避免被意外掉落物砸傷。

國土署提醒，民眾應檢視自家房屋，注意樑、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫或混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等，一旦發現上述情形，應盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查。

國土署強調，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋軟弱層（俗稱軟腳蝦）問題，政府已推動私有建築物耐震階段性補強補助，每件最高補助450萬元，對建築物結構有疑慮的民眾，可直接電洽「階段性補強專案辦公室」諮詢，將有專人免費至社區說明。

根據私有建築物耐震階段性補強資訊網，政府補助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋軟弱層部分共有兩方案，一為單純針對軟弱層施作耐震補強措施，二為不只補救軟弱層，更要達到法規標準耐震力的8成以上，2方案最高補助額度都是450萬元。（編輯：林淑媛）1130405