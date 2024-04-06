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台灣祭2天累計人次65萬 屏東推減塑愛音樂

2024/4/6 12:13
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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）台灣祭4月4日到6日墾丁登場，2天累計參與人次已突破65萬人次。屏東縣政府推行環保減塑，現場提供不塑飲用水，活動首日供應4.5噸飲用水，估計可減少7500支保特瓶。

邁入第4屆台灣祭已成功建立音樂品牌，依中華電信大數據統計，4日首日參與人數即達26萬人次，5日更達39萬人次，超越往年紀錄。五大舞台從早到晚人潮川流不息，墾丁大街猶如城開不夜。

屏東縣傳播暨國際事務處新聞稿表示，今年參與人數更勝往年，縣府推動環保減塑，現場設資源分類回收站，並提供不塑飲水服務。樂迷自行準備容器即可以每次新台幣10元裝飲用水，活動期間每天前700名還可免費裝水。這項不塑飲水服務，首日供應4.5噸飲用水，以600ml寶特瓶換算，等於減少7500支寶特瓶。

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傳國處長鄞鳳蘭表示，縣府努力把墾丁音樂找回來，從2019年「秋天不吶喊音樂季」、2020年「屏東獨立音樂季－唱給海聽」，2021年起擴大更名「台灣祭」，引起迴響越來越熱烈。

昨天活動第2天，五大舞台從上午11時開唱到晚間10時30分，包括知名Youtuber賤葆、蛇丸、洋蔥、騏哥、小尾巴、FRED、胡椒跟松鼠等，組成「賤葆歌廳秀ft大尾油土伯」，一連7首全場耳熟能詳華語金曲把台灣祭變成戶外KTV派對，壓軸由唱過春吶的知名樂團「滅火器」擔綱演出，帶領全場樂迷再度夢回墾丁。（編輯：孫承武）1130406

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