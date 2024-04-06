台灣祭同慶神戶Coming Kobe音樂祭 締結姊妹活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）第4屆台灣祭宣布與邁入20週年的日本神戶Coming Kobe音樂祭締結姊妹活動，透過音樂加強文化交流。今年台灣祭「南方大唱」冠軍將前往日本登台演出，代表台灣唱給世界聽。

屏東縣傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，春吶曾造就台灣一個世代音樂浪潮，讓墾丁成為獨立音樂朝聖地，在縣府重新打造墾丁音樂品牌時，就是堅持純粹音樂，把音樂再度帶回墾丁。

傳國處指出，因為這樣的理念，讓台灣祭在短短幾年內迅速竄起、讓國際看見。在311地震後發起舉辦的日本神戶Coming Kobe音樂祭，與台灣祭同樣都是免費入場，經由台日樂壇居中牽線，日方對台灣祭非常感興趣，進而締結音樂姐妹活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣祭舉辦期間，日方音樂祭總監代表特地專程來台參加，對台灣祭留下深刻印象，並擔任「南方大唱」決賽評審。日方索尼音樂娛樂有限公司旗下藝人SABOTEN（動漫「火影忍者」片尾曲演唱者）台灣祭交流演出；台灣祭「南方大唱」冠軍隊也將推派到日本登台演出。

屏東縣府新聞稿指出，「阪神大地震」襲擊日本關西一帶，其中受創最嚴重神戶地區努力從苦難中站起，重建過程中催生出許多新樣貌，這些新樣貌都有一個共同點，即「想要讓大家再次喜歡上神戶這個地方」，Coming Kobe Festival因此誕生，2024年Coming Kobe將迎來20週年。（編輯：孫承武）1130406