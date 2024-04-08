花蓮6失聯者加強搜索 中央災變中心即起縮編

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）中央災害應變中心今天指出，花蓮強震共釀13死、1145傷、6失聯，有民眾回報澳洲籍新加坡夫妻疑曾現身砂卡礑步道附近的五間屋，今天持續加強搜索砂卡礑步道和中和礦區落石區。

中央災害應變中心上午召開第16次工作會報暨情資研判會議，根據消防署統計資料顯示，全國地震災情共造成13人死亡、1145人受傷、6人失聯，另有37人仍留守在天祥地區（台電天祥站因無留守需求，1人已撤離 ）。

此外，西寶國小50人已於今天凌晨2時59分平安抵達花蓮縣政府。

6人仍失聯搜索作業方面，消防署說，砂卡礑步道今天持續派怪手和特搜人員在落石堆搜尋3名失聯者，另有民眾回報疑似在五間屋一帶看到澳洲籍新加坡夫妻出現過，已派特搜人員和搜救犬加強搜尋；另外，中和礦區也持續搜尋失聯1人。

同時，土耳其無人機隊今天也將執行台8線相關任務。

由於地震重創東部運輸，交通部指出，花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（合歡派出所至太魯閣閣口）自今天起至30日止進行交通管制，每天上午8時至9時、中午12時至下午1時、及下午4時至5時共放行3次，下午5時以後只出不進（工程維修、急難救助除外），晚間8時實施夜間封閉。

另外，為配合調度需求，今天基隆至馬祖停航1航次，其餘航線正常開航；今天也安排新台馬輪疏運。

經濟部表示，目前全國仍有327戶停電，其中天祥地區有309戶，預計最快今晚11時前可完成台8線路段供電；天然氣則有北市190戶停氣，除高樓區域外，其餘預計10日前完成通氣；基地台還有43處故障，預估11日前完成修復。

農業部說，統計至今天上午8時止，這次地震造成全國農業產物、民間設施及公共設施災損共新台幣7604萬元，且全部都在花蓮縣 。

衛福部指出，全國收容處所截至今天上午8時止，共有基隆市（1處）、新北市（12處） 、花 蓮縣（1處）等3縣市開設避難收容處所，並收容安置236人。

會議最後裁示，考量工作已逐漸進入災後復原重建階段，中央災害應變中心此次工作會報後進行縮編，由內政部等相關應變部會持續運作。（編輯：張銘坤）1130408