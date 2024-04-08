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立委籲育嬰留停放寬孩童年齡 勞動部：需再評估

2024/4/8 14:27（4/8 14:29 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）勞動部預計6月起試辦彈性育嬰留停門檻降至單次至少5天，有立委提議年齡限制放寬至6歲或8歲。勞動部表示，這會涉及經費是否足夠問題，需視這次試辦結果再做評估。

立法院衛環委員會今天安排勞動部長許銘春列席，針對「安心生養！試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」進行專題報告。

目前受僱者請育嬰留職停薪門檻為單次至少30天，勞動部再規劃試辦彈性育嬰留停計畫，提供每次至少5天請育嬰留停，且在試辦單位願意用更短日數方式下，也歡迎用單日計算，估6月到年底試辦，目前有意願私部門多於公部門，合計63家，公部門8家、私部門55家。

會中多名立委引述日本作法，呼籲參考。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，例如規定1000名員工以上企業，公布有多少男性家中有育嬰對象，有多少人申請育嬰留停，藉此提升男性申請率。

還有立委建議，目前父母可申請育嬰留停的孩子為3歲以下，建議上修為6歲或8歲。許銘春回覆，這與經費預算額度有關，需依據這次試辦結果，再找出最適合台灣的方案。

黃維琛告訴中央社記者，目前就業保險基金一年約收進新台幣310多億元，其中約100億元用於失業給付，約100億元左右用於支付育嬰留職停薪薪資補助的其中6成（另2成是公務預算，合計達平均月投保薪資的8成），還有舉辦促進就業業務也會使用此基金。

黃維琛指出，扣除以上用途後剩下50多億元，應該不夠提供立委所建議上修育嬰孩子年齡到6歲或8歲的使用，因此要等本次試辦計畫結束，找出相關預算可承受的點，再做討論。

提高男性申請育嬰留停方面，黃維琛表示，比較無法用強制，主因可能跟工作內容、性質有關。（編輯：張雅淨）1130408

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