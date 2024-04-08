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國際VoLTE來話防詐語音警示 電信三雄全數上線

2024/4/8 18:43（4/8 19:10 更新）
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配合政府打擊詐騙政策，電信三雄陸續上線行動電話、市話國際來話語音警示服務。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
配合政府打擊詐騙政策，電信三雄陸續上線行動電話、市話國際來話語音警示服務。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者江明晏台北8日電）配合政府打擊詐騙政策，電信三雄陸續上線行動電話、市話國際來話語音警示服務，遠傳在去年10月啟用國際來話語音警示時，就率先涵蓋VoLTE來話，中華電信、台灣大近期也陸續完成「國際VoLTE來話」的語音7秒警示。

去年各家電信啟用國際來話語音警示，用戶接到國際電話，都會先聽到一段語音警示「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」。

遠傳電信表示，遠傳為當時唯一涵蓋VoLTE來話的電信業者，無論發話端是國際電話、國外VoLTE用戶、國外用戶來台使用VoLTE、或是國內用戶於國外使用VoLTE漫遊，遠傳的系統都能判斷為國際電話並播送語音提醒，降低用戶被詐騙風險。根據統計，國際來話語音警示逾8成是透過VoLTE來電。

中華電信今天宣布，去年9月率先上線行動電話「+8869」及市話國際來話語音警示服務後，去年12月中推出行動「全球國際來話」的語音7秒警示，今年3月底再完成「國際VoLTE來話」的語音7秒警示。

因應境外詐騙電話猖獗與VoLTE服務趨勢，台灣大也宣布推出涵蓋VoLTE來話的國際來電（+886 9）語音警示服務，無論是傳統國際行動語音漫遊，或透過國外VoLTE來電，用戶接到+886 9可疑電話時，皆會聽見國/台語語音警示，提高用戶警覺，降低受詐風險。（編輯：楊凱翔）1130408

#VoLTE
#中華電信
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#遠傳電信
#防詐
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