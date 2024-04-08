吃到飽退不退場隨緣 遠傳井琪：5G能救人讓我最自豪

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（中央社記者江明晏台北8日電）電信市場重回三雄時代，遠傳總經理井琪表示，她設定的KPI從不是贏中華電、踩台灣大，而是在既有規模做到最好；比起「吃到飽」何時能退場，她更在乎且自豪的是「5G能救人」。

遠傳電信合併亞太電信之後，2024年將衝刺新台幣千億元營收關卡，並訂出1049.2億元的歷史新高財測目標；不只未來3年都是成長年，獲利與每股盈餘（EPS）有望刷新過去紀錄，再創新高峰。

面對競爭同業頻頻放話搶當老大、老二，井琪在接受中央社專訪時表示，「我對同仁設定的KPI，從來不是要贏中華電，還是踩下台灣大，而是如何在既有規模，做到最好、更精進。」

電信產業「三分天下」格局儼然成形，中華電信擁有原先國營固網資產的優勢、台灣大朝電商等新事業加速轉型，遠傳則是「最純粹」的行動通訊公司，和亞太電信在行動市場合計有逾30%的市占率。她表示，「行動業務去挑戰1/3的市占，是非常合理的目標」，剩下的就只是何時能達到的問題。

「遠傳目前規模確實是最小的，但小而美，投資與報酬的效率絕對是所有當中最高的」，她也坦言，傳統電信紅利不再，3家電信業者轉型已各擅勝場，不需要拘泥既有賽道比拚，「做消費者服務的公司很多，別老是我們3家打來打去」。

遠傳開發5G遠距診療深入全台 助陣「班班有冷氣」

「沒有一項服務是一蹴可幾，都得穩紮穩打」，井琪務實地描述遠傳為轉型所下的功夫，許多智慧應用已開花結果，並深入全台民眾生活。其中，最讓她自豪、欣慰的是「5G能救人」。

井琪說明，遠傳5G遠距診療的布局領先其他業者，自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務以來，至今已深入15個縣市、52個鄉鎮，透過「網路取代馬路」，提供偏鄉居民就近診療資源；現在更延伸發展出5G救護車，透過5G傳送即時資訊，為分秒必爭的危急個案，強化到院前的緊急處置，挽救更多生命。

「每次聽到同仁分享的小故事，都會讓我覺得，遠傳這麼做很值得、扮演了很重要的角色」，井琪表示，隨著政策法規的開放，未來5G遠距診療不會只有偏鄉場景，可望延伸到慢性病照護與居家長照等領域，持續編織5G醫療防護網。

除此之外，各界搶搭淨零轉型趨勢，驅動潛在的龐大商機，全國中小學推行「班班有冷氣」的政策，也有遠傳貢獻的身影。

井琪分享，遠傳能源管理平台（EMS）搭載AI技術，可依照冷氣開關習慣與升溫預測做自動控制，達到節能效果；EMS也能協助許多中小企業廠房，在能源成本攀高的時代精打細算。

遠傳「智慧充電服務」則橫跨集團大樓、商場至全台公有停車場，目前已有數百支充電樁建置實績，是全台單一縣市、最多公有停車場充電樁建置維運經驗的業者。井琪期許，充電樁未來發展到和智慧電網結合，「不幸發生天災、人禍時，就能扮演很關鍵的基礎設施角色」。

吃到飽何時退場 井琪：5G和AI可能是契機

「我去歐洲參加全球行動通訊大會（MWC）時，發現當地的5G速度，可能還比不上台灣的4G」，井琪強調，這並非自誇，台灣行動網路品質好，又有划算的吃到飽價格；但揭開「物美價廉」的面紗，正是台灣兩家小型電信業者淘汰出局的元兇。

電信產業投資成本龐大，業者難以擺脫大者恆大命運。遠傳今年設定300萬5G用戶數目標，滲透率估達45%，但「499之亂」讓不少用戶只想使用便宜的4G吃到飽，各業者都在思考，該如何加速吸引用戶升級5G。

井琪表示，業者斥資重金競標，5G頻譜也投資龐大資本支出蓋基地台，運轉節能方面也更有效率。未來除了確保4G涵蓋率，勢必會集中資源在5G，對網速有更高要求的用戶，自然會升級到5G；而對價格敏感的消費者，在仔細評估每月用量後，可能也會覺得不再需要「吃到飽」。

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「吃到飽的機制，真的有待商榷，但目前確實沒辦法改變現狀」，何時該退場，井琪抱持隨緣的態度，但認為除了5G之外，AI蓬勃發展也可能是一個契機。

井琪直言，「發展AI不是不要錢」，生成式AI所帶來應用爆發，都得依靠龐大算力，許多AI應用都開始要求使用者付費，和4G時代APP透過廣告付費的商業模式大不相同。她進一步說，電信頻譜資源也一樣珍稀，都必須符合使用者付費的精神；當用戶開始習慣對AI應用付費，「可能2、3年後」，將會是吃到飽合理退場的時機。（編輯：張良知、張均懋）1130408