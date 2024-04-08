徐旭東為何大讚遠傳零缺點 井琪：我實話實說【專訪】

（中央社記者江明晏台北8日電）遠東集團董事長徐旭東身為商界大老，向來有話直說，對旗下事業主管的批評，也絕不會少；但他卻公開褒揚遠傳「實在挑不出毛病」，遠傳總經理井琪自謙過獎，認為除了繳出轉型成績單，「我向來實話實說」，有助於溝通。

去年5月31日，徐旭東在遠傳股東會上致詞，例行性的事項宣讀後，他「不吐不快」地說，向來習慣在旗下企業營運中，找出缺點來督促主管改進，「但我昨天看來看去，實在是挑不出遠傳的毛病」，語畢全場大笑，此話聽在集團老臣耳裡，被認為是極高的評價。

2018年，徐旭東親自面試井琪，攤開她顯赫的履歷，台大國貿系畢業，在美國攻讀資訊系統管理博士，曾任亞利桑那州立大學商學院教授，擁有美國電信巨擘AT&T網路運營、資訊科技管理23年的經驗，且獲頒「美國亞裔50傑出企業家」。靠著出眾的專業能力，井琪旋即獲得徐旭東青睞，同年9月接任遠傳的轉型長，隔年升任總經理。

井琪回想，第一次見到董事長徐旭東時，電信產業剛經歷「499之亂」，徐旭東高瞻遠矚，在集團還很有餘裕時，就全力推動轉型，奠定遠傳打造第二成長曲線的正確方向。

5年過後，遠傳2023年營收、獲利寫7年新高，井琪帶領遠傳發展多項新業務，企業客戶端包含ICT、雲端、綠能、資安等應用；個人用戶端則持續擴大friDay購物、影音、手機保險等服務。新經濟業務整體營收占比來到20%，換算實際金額，就是近新台幣200億元的規模，明確繳出亮眼的轉型成績單。

（中央社製圖）

不怕老闆「大聲」 井琪對內對外善於溝通

在遠傳媒體聯訪的場合中，當攝影機一字排開，電視台記者輪番向徐旭東發問時，總會看到井琪在一旁護駕，有時徐旭東一個皺眉、一個眼神，就會看到井琪湊近他耳邊，重述解釋記者問題，或是零時差地把答案接著說下去，良好默契可見一斑。

井琪表示，她和徐旭東有些思維很接近，可能跟兩人都算是「半個老外」有關；能得到徐旭東的信任和授權，並讓遠傳被讚為「零缺點」，關鍵很可能是「我向來著重溝通，實話實說」。

「如果只是因為怕挨老闆罵、就不敢講清楚，那是沒做好自己份內的工作」，井琪說，董事長當然格局比較宏觀，但有時候對某些特定議題，不見得有機會了解得很深，有時董事長對某些議題的反應「大聲了一點」，她也不會退縮，或就此打住不說，而是思考「讓董事長不以為然的問題關鍵」，並且盡求委婉地據理力爭或提出折衷解決之道。

敢說真話，有時更能贏得上級的尊重和信任，但也要具備十足的底氣和能耐。井琪說，她的團隊向董事長或董事會簡報，「我全都會親自過目修改，才能充分了解，並且買單支持。這樣若董事長不滿意，我也會出面來扛，不會讓同仁默默承受」，這也是井琪對內贏得人心的關鍵。

井琪對外也非常注重溝通、力求資訊透明。在兩家業者合併前一週，井琪就親自提筆，分別向亞太電信、遠傳用戶寫信，以消費者的角度，清楚闡述雙方合併後的優勢、各界的疑慮、可能會面對的問題，以及解決之道等。

遠傳也首創在官網揭露技術團隊整併基地台的進度，井琪指出，「做完哪一個縣市哪一區，哪一個縣市、區域就會亮燈」，施工時也會提前預告，避免客戶因為未知產生抱怨，此舉也成功消弭主管機關原先擔憂網路整併可能發生的亂象。

台美電信生態差異 井琪直指對手與主管機關

井琪擅長溝通的特質，其實源自於在美國AT&T的團隊訓練。她表示，雖然擔任的職位不一樣，但老字號電訊業者AT&T也曾被SBC Communications（西南貝爾通訊）併購，成為20幾萬人的大公司，因此非常重視企業溝通文化。

比較台、美兩地的電信生態，井琪表示，兩者在投資建設、消費者服務的思維差異不大，差異較明顯的是大環境上的不同。她說，第一，美國3大電信公司都是民營上市企業，而台灣的中華電則是從公家轉民營，「競爭的基礎完全不同」；第二，是主管機關監管態度的差異。

井琪進一步解釋，美國FCC較重視自由發展與業者自律；台灣NCC對電信業者的責任、消費者權益等方面更為看重，也期許業者在打擊詐騙、偏鄉通訊、電信監理等方面能承擔更多，因此「國內電信業者的營運環境更艱難、挑戰」，但相形之下，也肩負更多社會責任，確實令她與有榮焉。（編輯：張良知、張均懋）1130408