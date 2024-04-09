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苗栗特教學校啦啦隊將赴美 再戰世界錦標賽

2024/4/9 20:06（4/9 20:26 更新）
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國立苗栗特殊教育學校啦啦隊將代表台灣前往美國奧蘭多參加2024世界啦啦隊錦標賽，校方9日舉辦授旗暨成果發表會，縣長鍾東錦（2排左6）出席，祝福團隊出國比賽一切順利，取得佳績為國爭光。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月9日
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊將代表台灣前往美國奧蘭多參加2024世界啦啦隊錦標賽，校方9日舉辦授旗暨成果發表會，縣長鍾東錦（2排左6）出席，祝福團隊出國比賽一切順利，取得佳績為國爭光。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月9日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）國立苗栗特殊教育學校啦啦隊將再次代表台灣赴美參加「2024世界啦啦隊錦標賽」，今天舉辦授旗暨行前成果發表會，苗栗縣長鍾東錦期勉團隊勇奪金牌，為台灣爭光。

苗栗特教學校啦啦隊連續4年在全國啦啦隊錦標賽獲身心障礙公開組特優佳績，去年首度獲選國家代表隊，代表台灣征戰世界啦啦隊錦標賽並一舉奪銀；今年再次取得代表權，將前往美國奧蘭多參加24日至26日（美國時間）舉辦的2024世界啦啦隊錦標賽World Cheerleading Championship特殊能力/特殊奧林匹克組。

校方今天舉辦授旗暨感恩成果發表會，鍾東錦赴學校授旗並觀賞選手們努力練習成果。

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鍾東錦表示，苗栗特教孩子能在國際舞台上奪牌，是相當了不起成就，他認為老天爺或許少給了特教學生一些東西，但在政府、社會各界善心人士幫助下，相信都能夠補足，祝福團隊出國比賽一切順利，取得佳績為國爭光。

苗栗特教學校校長周敦懿表示，啦啦隊20名選手由高職部與國中部男女混齡組成，去年在世界舞台上，孩子努力發揮，讓世界看見台灣特教成果，期盼今年能更上一層樓，勇奪金牌，讓世界再次看見台灣。（編輯：方沛清）1130409

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