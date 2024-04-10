更多編輯台推薦新聞：
阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

暨大助柬埔寨改善水資源 啟用第2座淨水設備

2024/4/10 12:43（4/10 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立暨南國際大學10日表示，透過綠色水沙連永續價值與人才培育升級大學社會責任計畫，協助柬埔寨改善水資源與環境衛生，日前啟用第2座淨水設施讓Sreng Kim中學師生能有乾淨飲水，也讓台灣軟實力走向國際。（暨大提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月10日
國立暨南國際大學10日表示，透過綠色水沙連永續價值與人才培育升級大學社會責任計畫，協助柬埔寨改善水資源與環境衛生，日前啟用第2座淨水設施讓Sreng Kim中學師生能有乾淨飲水，也讓台灣軟實力走向國際。（暨大提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）國立暨南國際大學透過綠色水沙連永續價值與人才培育升級大學社會責任計畫，持續協助柬埔寨改善水資源與環境衛生，日前啟用第2座淨水設施讓Sreng Kim中學師生能有乾淨飲水。

國立暨南國際大學將大學社會責任延伸國際社會，5年前協助柬埔寨民生用水，日前又在金邊附近啟用第2座淨水設施，解決當地學生長久以來用水問題。暨南國際大學校長武東星說，這項跨國計畫展現暨大跨國執行力，更充分實踐暨大「在地實踐，國際思維」理念。

暨大今天發布新聞稿表示，這項跨國水資源改善計畫始於2017年，當時中華國際陽光慈善會長李政鍠已在柬埔寨行善多年，包含醫療義診、布施白米、鑿井取水等。後來李政鍠就讀暨大新興產業策略與發展博士班，在學期間持續協助柬埔寨慈善工作，並攜手暨大師生共同參與，暨大也媒合扶輪社推動這項水資源計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李政鍠也以柬埔寨行動經驗於今年完成博士論文並取得學位。李政鍠透過暨大表示，計畫展現跨界合作重要性，因為各領域專家努力、暨大大學社會責任計畫支持，同時結合工程技術、環境科學、社會學等多個領域專業知識才能成功開發一系列有效的水資源改善措施。

暨大土木工程學系特聘教授兼系主任陳谷汎說，柬埔寨金邊資源有限，因此以「礫間淨水工法」協助設計無須耗材、可自行維護的淨水系統，每天可供2000人用水，如今又完成第2座淨水設施讓Sreng Kim中學師生及居民有潔淨用水，讓台灣軟實力走向國際。（編輯：張雅淨）1130410

#柬埔寨
#暨大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88