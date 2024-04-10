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澎湖跳島自行車嘉年華開騎 陳妤擔任活動代言人

2024/4/10 17:20（4/10 17:31 更新）
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交通部澎湖國家風景區管理處10日在台北舉辦記者會，宣布2024澎湖跳島自行車嘉年華開跑，並找來新生代藝人陳妤（右2）擔任活動代言人。中央社記者余曉涵攝 113年4月10日
交通部澎湖國家風景區管理處10日在台北舉辦記者會，宣布2024澎湖跳島自行車嘉年華開跑，並找來新生代藝人陳妤（右2）擔任活動代言人。中央社記者余曉涵攝 113年4月10日
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（中央社記者余曉涵台北10日電）澎湖跳島自行車嘉年華開跑，今年找來新生代藝人陳妤擔任活動代言人，邀旅客到澎湖騎自行車環島，9月更將舉辦101公里挑戰賽。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今天舉辦記者會宣布，2024澎湖跳島自行車嘉年華開跑，今年更找來新生代藝人陳妤擔任活動代言人。

澎管處表示，首先登場的是春季3月1日起至6月30日，以及秋季9月1日至11月30日的「自行車領騎服務」，活動讓車友以更深度、體驗式的感受有「世界最美麗海灣」之稱的海上明珠。

澎管處指出，第2波亮點活動為配合2024世界自行車日騎遊環台的活動，特別規劃「騎遊菊島沁涼一夏騎乘」的活動，車友可騎乘在湖西鄉的濱海自行車道，同時安排參觀澎湖尖山發電廠。

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壓軸活動則是9月22日的澎湖跳島101K自行車活動 （101 Hopping Bike），澎管處說，活動分為挑戰自我的101公里挑戰組，以及闔家歡樂的22公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、鎖港自行車休憩站、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點。

車道補給站則提供澎湖黑糖糕和鹹餅等特色名產，終點站還有提供澎湖風味美食，包含以高檔海鱺魚與現採牡蠣熬成之鮮味海鮮粥、花枝丸、月亮蝦餅及丁香魚等料理，完賽禮則是祭出限量「夢幻鯧龍海鮮禮盒」。（編輯：陳政偉）1130410

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