北市府員工餐廳食材過期環境髒 挨罰208萬終止契約

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市府無預警稽查員工餐廳「府宴」，發現20件食材及調味品過期、環境不潔等，開罰共新台幣208萬元，並終止契約，要求返還場地；公管中心表示近期未接獲通報食用後不適。

台北市政府今天在媒體群組表示，公共事務管理中心在4日及5日針對市府員工餐廳「府宴」進行無預警稽查，發現有食材及調味品等過期20件，以及環境不潔1件，已違反食品安全衛生管理法及契約約定。

北市府表示，衛生局依食品安全衛生管理法規定開罰108萬元外，公管中心也依照合約規定，處以懲罰性違約金100萬元，並終止契約，要求返還場地。

公管中心表示，市政大樓員工餐廳採公開招標方式，自民國111年4月20日起，委由「府宴有限公司」經營提供餐飲服務，合約年限是3年。雙方契約明定廠商應依食安法規定，管理食品衛生安全及品質，包括提出食材來源證明、食材分類儲存等，並應配合衛生局定期抽驗，若未符合規定，廠商應負損害賠償等相關責任。

北市府指出，府宴公司現在已經衛生局查獲有食材逾期及環境不潔等情事，公管中心依約要求府宴公司返還場地、給付懲罰性違約金及終止契約。

公管中心表示，雖然近期沒有接獲民眾通報有身體不適等情形，但仍要呼籲市府員工及民眾，近日若曾在市府員工餐廳用餐並身體不適，請儘速就醫並通報。

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為避免類似事件發生，公管中心宣布，即日起會同衛生局進行市政大樓食品安全及衛生管理稽查工作，每天無預警巡檢、加強抽查頻率，稽查範圍擴及市政大樓B2餐飲部、便利商店及臨攤的食品衛生安全。

至於公管中心與府宴有限公司終止契約後的員工用餐問題，考量今年員工餐廳本就要進行排油煙機汰換工程，114年也有市政大樓延壽計畫，因此暫停引進業者經營員工餐廳，公管中心將另外洽詢業者提供派遣餐車，販賣午餐便當；針對府宴公司的員工，公管中心也將會同就業服務處，輔導就業或協助申請補助。（編輯：李錫璋）1130412