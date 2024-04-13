屏縣府爭取海外旅客 攜手業者赴越南辦觀光推介會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東縣政府爭取國際觀光客，與相關業者攜手赴越南舉辦「揪遊屏東玩台灣Enjoy Pingtung Play Taiwan」觀光推介會暨交流餐會，行銷屏東觀光魅力、體驗在地文化熱情。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為精準行銷越南目標客群，邀請駐越南代表處大使石瑞琦、交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅及越南當地旅行社，共同參與觀光推介會暨交流餐會。

會中介紹屏東四季不同主題旅遊，也宣傳今年即將登場的3年一科「東港迎王平安祭典」，邀請越南旅客感受完全遵照古禮的祭祀科儀，喧囂熱鬧的繞境神轎與七角頭陣頭、虔誠膜拜的信徒，尤其精雕細琢、彩繪華麗的王船更引人注目，參加東港迎王平安祭典體會屏東的文化熱情。

屏東縣長周春米表示，屏東擁有獨特山海風貌、豐富農特產與人文歷史。到屏東可以在市區漫步，尋找當地小吃及記憶中美味、可以在山林或大海盡情玩耍，感受大地自由節奏，還可以參加東港迎王平安祭等宗教信仰寺廟節日，沉浸在每個文化表演中，透過不同的旅遊主題，創造屬於自己的屏東記憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府提及，屏東各觀光協會、觀光聯盟業者，也推出許多屏東特色伴手禮讓越南當地業者試吃，期盼在推廣屏東觀光產業同時，也能將更多在地優質特產行銷至越南。

另外，為爭取拓展海外旅客，持續布局東北亞與東南亞國家市場，後續於馬來西亞、新加坡及韓國等推廣行銷屏東觀光產業，同時透過當地業者、旅行社及當地媒體等多元推廣宣傳，提高屏東國際觀光市場的形象與知名度。（編輯：李錫璋）1130413