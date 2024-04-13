北分署創震災職訓QR碼 職訓開班資料一把抓

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）協助花蓮震災區失業民眾，勞動部提供災區民眾參加職訓免負擔費用，勞動部勞動力發展署北分署今天說，已建置震災職訓QR code，只要一掃碼就能掌握花蓮地區職訓班開班狀況。

花蓮3日大地震造成災情，勞動部為協助災區失業民眾提升就業能力、速返職場，提供「職業訓練補助措施」，只要是災區民眾參加職業訓練，失業者免甄試錄訓、免負擔訓練費用，在職者參訓提升專業技能也免負擔訓練費用。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署今天發布新聞稿指出，為讓災區民眾快速掌握職業訓練開班狀況，虛實整合架構「職業訓練服務網」，並在花蓮就業中心設置實體「職業訓練專案服務櫃台」。

北分署也提到，已經建置「0403花蓮震災職訓QR code」，只要掃碼就能掌握目前花蓮地區所有職業訓練開班狀況，並主動串聯鄉鎮市公所、里鄰辦公室、民間團體、委外辦訓單位，張貼QR code廣布資訊，力挺受災民眾「免甄試」、「免負擔」參加職業訓練，培養一技之長返職場。

北分署也說，這季將開辦水電實務、室內裝修、照顧服務員、西點烘焙等42個班次，預計培訓1117人，後續將持續關注訓練單位和參訓民眾的需求，滾動調整開訓課程內容與班次，提供民眾適切的服務。（編輯：陳政偉）1130413