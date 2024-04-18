璀璨帝國名媛克莉絲汀祕密訪台 體驗台灣之美

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（中央社記者余曉涵台北18日電）Netflix實境秀「璀璨帝國」裡瘋狂亞洲富豪克莉絲汀（Christine Chiu）日前受邀祕密訪台，返美後透過社群平台向全球觀眾展示台灣的高端精緻、家庭、鐵道旅遊及永續旅遊體驗。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，克莉絲汀受邀日前祕密訪台，觀光署安排克莉絲汀和她的家人體驗台灣豐富的自然景觀和悠久的歷史，遊覽包括日月潭及國立故宮博物院等具有代表性的地標。

觀光署說，豐富的文化傳承以及精緻的美食，希望透過克莉絲汀製片人及慈善家身分的不同視角發掘台灣的魅力，向觀眾展示別具魅力的精緻生活體驗。

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觀光署表示，這次旅程中，從突顯台灣本地食材的米其林星級餐廳，到台北101體驗VIP旅遊，搭乘台灣鐵路騰雲座艙，以及入住頂級設施的豪華酒店，享受專為家庭打造的精緻服務，這也是克莉絲汀的兒子Baby G也是首次遊歷母親的故鄉。

觀光署說，克莉絲汀將於她的Instagram上分享這趟台灣旅程，希望透過克莉絲汀的分享邀請全球觀眾一同體驗台灣的奢華魅力。（編輯：陳政偉）1130418