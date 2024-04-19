台中高雄航班增 國際線客運量可望恢復疫前9成

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（中央社記者余曉涵台北19日電）交通部民用航空局今天指出，台中及高雄機場今年夏季班表航班量都較去年明顯增加，預估國際線客運量可以恢復到疫情前的8到9成，其中美洲、歐洲和東南亞的恢復都比疫情前還多。

民航局在交通部例行記者會中表示，根據統計，今年1到3月國際及兩岸定期航線客運量達到1306萬人次，已恢復到2019年同期的89%，執行中的夏季班表每週航班有2597班，恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的88%，預估今年國際線客運量可恢復到疫情前的8成到9成。

民航局空運組長謝金玫說，台中及高雄在航空公司開闢航點和擴增航線下增幅明顯，其中高雄機場2019年飛航37處國際及兩岸航點、每週368班航班，去年夏季航班恢復20處、每週205班，今年夏季為25處航點、每週300班。

台中機場疫情前國際線有14處航點、每週114班，去年夏季航班5處航點、每週31班，今年有9處航點、每週56班。

民航局舉例，長榮航空高雄-香港航線這個月起每週7班，5月15日起增加為每週14班；華航高雄-成田今天起每週7班增加為每週10班；台灣虎航4月包機飛高雄-茨城，預計7月將轉為定期航班。

台中航線方面，目前則有星宇航空飛澳門及峴港，預計星宇航空下半年將開航台中-高松；台灣虎航下半年也將開闢飛往成田、名古屋及韓國釜山航線。

謝金玫指出，今年恢復最多的客運量包含美洲、歐洲和東南亞越南，其中美洲受惠於華航、星宇及達美航空都將在6月到8月開闢西雅圖航線，東南亞越南則是旅遊航線增加。

至於恢復較慢的航線，謝金玫坦言因為業者配合相關政策，因此中國航線截至目前僅恢復到疫情前的一半左右。（編輯：管中維）1130419