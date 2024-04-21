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海洋盃友善釣魚賽台中登場 管碧玲：全台有156釣點

2024/4/21 19:31（4/21 20:01 更新）
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第3屆「海洋盃全國友善釣魚交流賽」以「友善垂釣、資源永續」為理念，21日在台中港北堤舉辦，吸引400名釣魚好手參賽。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月21日
第3屆「海洋盃全國友善釣魚交流賽」以「友善垂釣、資源永續」為理念，21日在台中港北堤舉辦，吸引400名釣魚好手參賽。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月21日
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（中央社記者張已亷高雄21日電）第3屆「海洋盃全國友善釣魚交流賽」今天在台中港登場，吸引400名釣魚好手參賽；海洋委員會主委管碧玲表示，全台開放156釣點，未來將與交通部合作，讓釣魚有更多發展。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，活動與台中市台灣釣魚人大聯盟協會、台灣釣具產業協進會及台灣港務公司台中港務分公司共同舉辦，以「友善垂釣、資源永續」為理念；海委會主委管碧玲、海洋保育署長黃向文、民進黨立委蔡其昌與何欣純等人出席。

管碧玲表示，目前已開放156個釣點，在任何釣魚場域都可回報釣獲魚種，去年全國共有3萬2302筆回報，台中港有1萬1455筆，希望台中港北堤示範釣場可以在台灣各地發展。

海保署指出，台中港北堤為全國第1個海釣示範區，自民國108年10月起推動管理，釣友們感受到垂釣場域品質提升，成為國內熱門優質釣點。

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海保署表示，比賽分為磯釣、遠投釣及岸拋路亞釣等組，讓參賽者依擅長釣魚方法選擇組別，並落實釣獲未達標準小魚及保育類魚種、幼魚、母魚、蝦蟹懷卵等立即放生觀念。

海保署指出，全台156處垂釣點包含56處漁港、14處商港、11處墾丁國家公園釣點、18處基隆嶼磯釣島礁、3處釣魚平台及54處原則開放自由釣點，並在釣點鄰近63處海巡安檢所等設置救生衣借用服務站，保障釣魚安全。（編輯：陳仁華）1130421

#海保署
#海洋委員會海洋保育署
#黃向文
#管碧玲
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