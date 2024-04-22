立委盼增設聲音照相 環境部：努力爭取預算

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（中央社記者張雄風台北22日電）有立委提出希望增加聲音照相布建。環境部今天表示，聲音照相建置費用不便宜，加上還有後續營運成本，因此會依地方提出的需求量及陳情案件數等考量，爭取前瞻等預算。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部、交通部、經濟部、內政部警政署就「噪音管制與加速推動排氣管噪音認證」進行專題報告，並備質詢。多名立委認同聲音照相的政策，然而布建數量不足，各地方設置的比率也有待討論。

環境部大氣環境司長張順欽接受媒體聯訪時表示，由於噪音不能使用空污基金，因此之前都是透過前瞻計畫或公共建設預算，這需要一定流程。

張順欽指出，會找地方了解，包含陳情量，另外也要關心地方是否能有配合款搭配等；有部分是地方自籌費購買，不一定全部都依靠環境部補助，如雙北地區也有許多自購聲音照相的器材；或許可以改用租賃的方式，減少維護的營運成本，這部分需要進一步討論。

張順欽舉例，如台中市提出50套的需求，若全部給台中，其他縣市就不夠用，因此除了上述陳情量外，也會估算已建置的地區，平均告發數量是多少，將執行的積極度也納入考量，統計台北、新北及台中等是陳情量較多的地區。

張順欽表示，目前規劃全台聲音照相器材將於114年達306台，現在還在布建階段，預計明年底才完成，未來若有需求，還是可以再增加；會把握每一次可以提計畫的機會申請預算，繼續努力。

張順欽補充，聲音照相設備相當貴，且布建後仍有營運的費用，每7天需要校正1次，這些也會納入建置的考量。（編輯：管中維）1130422