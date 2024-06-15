中市中興排水工程將完工 改善淹水問題

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市水利局爭取前瞻計畫，獲新台幣5365萬元補助辦理「中興大排護岸改善治理工程」，6月將完工，改善該區域護岸防汛缺口，降低周邊約2公頃受洪水溢淹風險，保護約5000人口。

近年為因應極端氣候，台中市政府針對各級排水路瓶頸段及易淹水地區進行整治，以改善淹水問題並提升都市防洪力。台中市水利局今天發布新聞稿指出，中興大排（大衛路至國光路）部分現況護岸為老舊漿砌卵石護岸，多處已破損。

水利局提到，大衛路光復橋為束縮瓶頸段，颱風或豪大雨來臨時嚴重影響防洪安全。為有效解決當地社區易淹水問題，透過護岸加高、改建大衛路箱涵橋（光復橋）1座、護岸培厚長度850公尺以及規劃190公尺的多樣性植栽種植達到整治及改善效果。

工程去年4月1日開工，今年6月中旬將完工。完成後可有效改善附近易淹水問題，也可兼顧排水防洪及美化十五期重劃區周遭環境，大幅降低附近居民對居住安全的擔憂。（編輯：謝雅竹）1130615