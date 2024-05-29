主計長陳淑姿：114年度也有撥補勞保打算 金額待定

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）外界關注勞保基金財務問題，新任主計長陳淑姿今天透露，政府確定撥補勞保，只是金額是否比照今年度新台幣1200億元的規模，還要再討論。

立法院財政委員會今天邀請主計總處進行業務報告，由於新政府正進行編列預算的工作，國民黨立委王鴻薇就社會大眾在意的勞保財務議題質詢，她表示，今年度也因稅收超徵，撥補勞保金額相當龐大，114年度是否比照辦理。

陳淑姿說明，106年起，勞保收支出現逆差，只是因為有投資利得，加上政府撥補，虧損數字沒有這麼龐大；但若勞保費率沒有調整，將來會繼續虧損，政府撥補有其必要。

陳淑姿表示，113年度預算編了1200億元，114年政府也有打算撥補勞保，但撥補金額得視財源狀況進行討論。

王鴻薇追問，金額是否按照今年標準，至少要1200億元。陳淑姿回答，金額還沒確定，要看財源多少，才能確定分配金額有多少。

民進黨立委郭國文提醒，預算編列攸關落實政見，有些是前總統蔡英文政見，有些則是總統賴清德的新興政見，主計總處應掌握相關預算，讓政見確實落實。

陳淑姿表示，關於賴總統政見，各部會有先提出方案，主計總處已給各部會相關金額及額度，請他們在優先在額度內調整、支應。至於明年度歲出規模是否再創高，陳淑姿直言「希望盡量不要」。

前瞻計畫方面，陳淑姿說，目前前瞻剩703億元，應該8月底可以送到立院。（編輯：楊凱翔）1130529