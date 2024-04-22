文湖線列車現異常警訊 北捷：已恢復正常營運

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）北捷文湖線一部列車今天下班尖峰時間出現異常警訊，台北大眾捷運股份有限公司表示，行控中心發現後立即派員上車處理，並安排約40名旅客換乘後續列車，9分鐘後恢復正常營運。

北捷說，行控中心晚間6時14分發現文湖線葫洲站往大湖公園站方向一部列車出現轉速計異常警訊，列車自趨安全保護啟動，行控中心立即派員上車處理，改為手動駕駛進站。

北捷表示，處理期間由行控中心加強廣播並安排現場人員引導，彈性調整列車班距因應，目前營運已恢復正常，而列車異常原因將於送回機廠後詳查。（編輯：李明宗）1130422