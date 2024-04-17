兄弟洋投恩力藥檢未過 中華職棒宣布永不錄用

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒中信兄弟洋投恩力因為藥檢未過，兄弟球團今天宣布與他終止合約。聯盟也公告，因為恩力曾於美職期間用過禁藥，根據規章的外國籍球員註冊規定，藥檢未過永不錄用。

恩力（Elniery Garcia）在去年季末曾效力富邦悍將，今年轉戰中信兄弟，不過根據兄弟球團回覆，兄弟球團依聯盟規章在二軍註冊恩力前，接受聯盟藥檢，因結果為陽性，球團立即與恩力終止合約，並依聯盟規定辦理。

隨後中華職棒聯盟回應，因恩力曾於2017年小聯盟期間違規使用禁藥，有遭到美國職棒判處禁賽的紀錄，依照聯盟規章第17章第95條第1項規定，必須先通過聯盟藥檢後才得依正常程序註冊出賽。

聯盟指出，本案經聯盟合作的實驗室檢測後，最終結果呈現S-1同化物陽性反應，依照規章第17章第95條第1項後段規定，恩力列為永不得錄用人員。

根據中職規章第95條的外國籍球員註冊出賽規定，外國籍球員在國外因違反禁藥規定遭禁賽，已服完遭禁賽期間者，球團若欲註冊該球員，須先經由聯盟藥檢通過後，始得依正常程序註冊出賽。

球團向聯盟辦理註冊前，應善盡查證責任，若聯盟於受理註冊後經查證屬實者，得立即停止該球員出賽，衍生後果概由球團負責，若藥檢未通過，該球員即列為永不得錄用人員。（編輯：張雅淨）1130417