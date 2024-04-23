環團：垃圾源頭減量年預算僅0.8億 籲新內閣加碼

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（中央社記者張雄風台北23日電）綠色和平表示，過去7年政府在垃圾末端處理，如焚化爐、海廢清除等的預算，平均每年達新台幣17億餘元，但前段源頭減量每年平均僅0.8億元；呼籲新內閣應正視源頭減量、增加預算。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，2019年至今，新竹垃圾山就造成當地水污染風險，再加上焚化爐歲修及垃圾未確實減量，垃圾山如今已越長越高。

彭桂枝以竹東鎮垃圾場為例，自來水法其實是禁止這樣的暫置場，目前該場累積垃圾量已經達1萬多噸，從原本規畫的區域漫延到水源供應處，供應科學園區、新竹部分地區的水源；雖然在暫置場底下有舖防水布，也有管線輸送污染，但只限於廠區。

綠色和平今天舉辦「政府預算分配本末倒置，全台垃圾山危機」記者會。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，2018到2024年這7年間，政府投入124億預算（平均每年17.7 億元）在「末端處理」（如興建和升級焚化爐、海洋廢棄物清理等），然而全台仍有約百座垃圾暫置場堆積成垃圾山。

張凱婷進一步指出，與前述同一期間，相較垃圾源頭減量預算僅5.7億元（平均每年0.8億），整整差了22倍之多；呼籲即將接任的新內閣，首要應從提高「源頭減量」預算著手，至少要能與後端處理的預算數持平。

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張凱婷並提出4項建議，包含加強執行禁止使用免洗餐具與瓶裝水於所有政府出資或是提供補助活動；擴大禁用免洗餐具場所，補助業者轉換環保餐具；補助推動各種行業試辦自主填充、重複填充瓶器計畫；部會合作，共同推動重複使用產業鏈。

環境部資源循環署表示，上述4項建議均為現行推動源頭減量的重要工作方向；會持續與各界溝通，精進作為，也希望各界支持。（編輯：陳政偉）1130423