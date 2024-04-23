雄女學生獲選AIT足球女孩 6/15赴美交流

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄女中高一學生高瑜參加美國國務院「2024 AIT足球女孩計畫」，從眾多競爭者中脫穎而出，獲選台灣5名代表之一，將於6月15日到美國與其他9國的足球女孩進行14天交流訓練。

雄女今天發布新聞稿表示，繼2022年首名學生入選美國國務院「科技女孩計畫」（TechGirls）後，高瑜的傑出表現，也展現雄女人五育均衡、全人教育的成果。

美國在台協會特別規劃「2024 AIT足球女孩計畫」（AIT Soccer Girls Program），邀請5名台灣女性青少年足球員至美國接受訓練與國際交流，返台後配合參與全台4場講座交流活動，分享在美受訓經驗與見聞，培育更多運動外交潛在人才與台灣女足未來的領導者，帶領台灣女性運動有更好的發展。

「2024 AIT足球女孩計畫」邁入第6年，主要目的是增加跨文化間的理解，開啟更多對話空間，並建立各國非專業青少年運動員與美國運動員間的連結，進而培育其領導技巧，運用運動中所學至其社群發揮正向影響力。

高瑜說，去年底看到足球女孩計畫甄選時就有些心動，雖然高中已沒有在足球校隊繼續發展，但仍然想挑戰與精進自己在足球領域的各種能力，也想去看看外面的世界。遴選前她不斷與英文老師討論與修正，加強英語口語表達能力，經過兩次面試後，最終獲選進入代表名單。

雄女表示，高瑜就讀小港國中一年級時以空手道專長進入體育班，但仍兼顧足球和空手道訓練。她在小港國中時，因為缺人無法出賽中學五人制足球聯賽，高瑜就加入男子組賽事，最後挺進16強。高瑜國三時轉學到足球強隊台中五權國中，加入女足隊摘下該年全國青少年盃冠軍以及國中聯賽亞軍。

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雄女進一步指出，除了足球之外，高瑜在國中時也曾代表小港國中獲得高雄市中運空手道女子第一量級冠軍，並代表高雄市出戰全中運。此外在課業也不曾鬆懈，後來因自己的生涯規劃而又重新回到高雄考取第一志願高雄女中，可謂文武全才。

高瑜更在雄女成立足球社，除了以自身專長推廣足球，讓更多人認識這項運動，並與志同道合的朋友一起享受踢球的樂趣。校方表示，這學期足球社剛剛起步，希望能招募更多人一同參與，朝向成立正式社團。（編輯：謝雅竹）1130423