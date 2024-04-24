環委憂影響台灣水青岡 退回信大第二礦場環現差案

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（中央社記者張雄風台北24日電）已逾17年未開發的信大水泥第二礦場，為求延續礦場穩定產能希望重新開採，因此送環現差案進環境部審查。環委認為該地鄰近台灣水青岡等珍稀物種、且為地質敏感區而退回本案。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第12次會議，審查「信大水泥第二礦場第三採掘場開發案--環境影響說明書現況差異分析及對策檢討報告」。

此案場址位於宜蘭南澳大白山，第1次初審為去年10月，由於涉及國有林班地租用，擁有土地所有權的農業部林業及自然保育署當時會中表示，開發範圍為台灣水青岡棲地，將比照鄰近其他礦場採較嚴謹規範不予核定租用，建議開發單位不開發。

環評委員認為本次開發單位的報告仍未能符合補充修正的要求，應重新檢討本案開發對現況環境，包含山崩與地滑地質敏感區、鄰近台灣水青岡等珍稀物種等的影響，並研提生態保育對策適宜性及環境影響減輕措施等。

環委最後仍建議本案退回目的事業主管機關，另外也請開發單位評估撤案的可能性。

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信大水泥在民國87年環評審查通過，92年因台灣水泥公司太白山礦場及信大水泥公司第二礦場礦區公界及毗鄰區域聯合開採案，審查要求承諾信大第二礦場第三採掘場暫停開發20年。

聯合開採計畫自95年動工開採迄今已逾17年，開發單位為延續礦場穩定產能，需著手籌備復工的前置作業。根據規定，信大第二礦場第三採掘場逾3年未開發，就必須進行「 環境現況差異分析 （環現差）」，而環現差今天遭環評大會確認退回。（編輯：李亨山）1130424