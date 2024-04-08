華航虎航招新血 涵括機師空服及資工技術員

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中華航空及台灣虎航今天都宣布徵才，包括機師、客艙組員等，值得一提的是，華航招募的噴漆技術員，月薪上看新台幣5萬4580元，高於資訊及財會人員。

華航發布新聞稿，啟動2024年招募計畫，第一波包含客服人員、財會人員、資訊工程師及修護員等專業類別，預計延攬近百名航空人才；同時全年度招募機師，為陸續到位的空中巴士A350-900、A321neo、波音777F等新機及2025年將引進的波音787全新機隊擴充新血。

根據華航公布的招募資訊，客服、財會及資訊人員，月薪都是4萬3000元至4萬5000元，而屬於修護人員的噴漆技術員，具勞動部相關塗裝技術士執照尤佳，待遇從3萬8660元到5萬4580元。

華航說，這次招募即日起至21日，意者可於華航網站報名，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證成績，錄取者將自7月中旬起報到，陸續展開專業職能及通識訓練。

華航說，新招募的客服人員將經過系列會員及票務服務等多元技能訓練，培育為全方位航空營業人才；財會人員負責客貨運營收會計、油料業務、財務管理、預算審查及航材採購等工作內容，培養具備跨國財會專業能力人員。

新招募的資訊人員，主要是應用程式開發、資安網路及基礎建設等專業類別人才，工作內容含括財務、客貨營運及航機系統開發維護、商業智慧大數據分析、資安政策及管理、廣域及區域網路架構規劃建置、電腦機房及平台管理等。

另外，華航全年持續招募120名機師，將於北中南各地舉辦招募說明會，培訓機師報考資格須具備2年內有效的英文檢定證明，包含多益750分（聽力400分） 以上及多益口說、寫作測驗140分以上成績單，或雅思IELTS 成績5.5級分以上。

台灣虎航也宣布，公開招募培訓機師、客艙組員等人才逾百人，培訓機師的招募時間為即日起至5月31日晚間11時59分，報考資格為大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分（聽力400分）以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明；且符合民航局頒布的航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及台灣虎航需求。

台灣虎航客艙組員的招募時間為4月20日凌晨0時1分起至5月5日晚間11時59分，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。

報名截止後，台灣虎航將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，訂於5月25日初試，6月1日複試，錄取者將於今年下半年分批報到。（編輯：陳清芳）1130408