次世代基因定序檢測納健保5月上路 新制QA一次看

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）次世代基因定序檢測（NGS）自5月1日起納入健保給付，預估每年約2萬多名癌症病人受惠，健保署近期決定將醫院上傳資料須簽同意書流程刪除，中央社整理新制QA一次看認識新制。

Ｑ：醫院上傳健保NGS沒簽到同意書可能不給付嗎？

Ａ：健保會執行秘書周淑婉表示，健保會昨天對於健保給付NGS基因檢測結果須由病人簽署同意書，上傳至健保署指定資料庫，未上傳就無法給付，進行討論修正。與會的衛生福利部中央健康保險署長石崇良提到，已諮詢法律醫學倫理專家，無須病人同意資料上傳的支付條件。

周淑婉說，過去醫院將民眾健康資料上傳健保，本來就不需民眾特別簽同意書，NGS基因檢測確定比照往例，將流程簡化，健保署公告版本已調整相關內容；另外，針對未來資料再利用，健保會委員提醒，基因定序屬於機密個資，務必經過病人同意，健保署承諾積極保障，依法辦理。

Ｑ：NGS基因檢測可無限次使用健保給付嗎？

Ａ：石崇良說明，健保給付的NGS基因檢測，每人每癌別終生給付1次，不包含癌症轉移，僅確診第2種癌症可再使用。因檢測方法、基因位點多寡及病人需求等差異，不採統一定價的全額給付，透過定額給付留下市場彈性，患者可差額自費。

Ｑ：所有癌症都可以使用健保給付的NGS基因檢測嗎？

Ａ：這次共有19種癌納入健保給付，實體腫瘤部分，共有14大類癌別可透過單基因檢測或NGS協助挑選合適的標靶藥物；血液腫瘤部分，則有5大類癌別可透過單基因檢測或NGS規劃是否適合骨髓移植等後續治療計畫。

給付的實體腫瘤為小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜癌、攝護腺癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胰臟癌、肝內膽管癌、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌等。大腸直腸癌、泌尿道上皮癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤及胃癌，專家會議共識採單基因檢測。

NGS納入給付急性骨髓性白血病、高風險骨髓分化不良症狀群、急性淋巴芽細胞白血病等3癌；B細胞淋巴癌及T或NK細胞血癌與淋巴癌則規劃採單基因檢測，相關醫學會已提出申請。

Ｑ：什麼是NGS次世代基因定序？

Ａ：隨著醫學進步，癌症的標靶治療和免疫療法等，越來越講究精準治療，台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科主治醫師劉峻宇說，NGS透過1次測多個位點或基因，讓醫師更了解致病基因及變異型態，從現有藥物或臨床試驗藥物找出最有效解方，提供病友全方位幫助。

Ｑ：什麼時候可以做NGS呢？

Ａ：劉峻宇認為，最重要的是有足夠經濟能力，或加入臨床試驗研究案，由相關機構替癌友付費，再者是有遺傳諮詢需求，或在有官方認證的醫學根據之下，有對應基因變異的治療方式時、可以提供準確的預後分析時、或有健保給付，或可免除多項測試、組織標本量限制。（編輯：陳政偉）1130425